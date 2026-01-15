Trump dice que no planea despedir a Powell de la Fed pese a la investigación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es entrevistado por Reuters en la Casa Blanca

Por Steve Holland y Trevor ‍Hunnicutt

WASHINGTON, 14 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que no tiene planes de despedir a Jerome Powell a ‍pesar de la investigación penal del ⁠Departamento de Justicia sobre el presidente de la Reserva Federal, pero que era "demasiado pronto" para decir lo que haría en última instancia.

"No tengo ningún plan para hacerlo", dijo Trump a Reuters en una entrevista cuando se le preguntó si intentaría destituir a Powell.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Consultado sobre si la investigación le daba motivos para hacerlo, Trump añadió: "Ahora mismo, estamos (en) un poco a la espera con él, y vamos a determinar qué hacer. Pero no puedo entrar en ello. Es demasiado pronto. Demasiado pronto".

El mandato ‌de Powell como jefe de la Fed termina en mayo, pero ⁠no está obligado a dejar la Junta ⁠de Gobernadores con sede en Washington hasta 2028.

Trump sugirió que se inclinaba por nominar al exgobernador de la Fed Kevin Warsh o al director del Consejo Económico ‍Nacional Kevin Hassett para sustituir a Powell. También dijo que había descartado al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ⁠para el papel, "porque quiere quedarse donde está".

"Los ‌dos Kevins son muy buenos", dijo Trump. "También tienen otras buenas personas, pero anunciaré algo en las próximas semanas".

TRUMP DESESTIMA CRÍTICAS SOBRE INDEPENDENCIA DE LA FED

El gobierno Trump abrió recientemente una investigación penal a Powell por los sobrecostos de un proyecto de 2.500 millones de dólares para renovar dos edificios históricos en ‌el complejo ‌de su sede central.

Powell, que reveló la investigación el domingo, niega haber actuado mal, y dijo que las acciones sin precedentes son un pretexto para presionarle por no satisfacer las demandas de larga data de Trump de tasas de interés mucho más bajas.

Algunos miembros clave del ​partido republicano de Trump en el Senado, que debe confirmar a su nominado para suceder a Powell, se han unido a funcionarios económicos extranjeros, inversores y exfuncionarios del gobierno estadounidense de ambos partidos políticos para criticar la medida como una politización de la formulación de políticas sensibles.

La administración Trump ha dicho que tiene el deber de investigar posibles irregularidades.

Trump ha presionado públicamente a Powell, a quien nombró presidente de la ‍Fed durante su primer mandato, por no bajar las tasas de interés de referencia ni tan rápido ni tanto como prefiere el presidente republicano.

De cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, los votantes afirman que las cuestiones relacionadas con el costo de la vida son un tema clave, y valoran mal ​la gestión de Trump al respecto.

Trump desestimó las críticas, incluidas las de los legisladores cuyo apoyo necesitará para confirmar su elección para suceder a Powell. "No me importa", dijo. "Deben ser ​leales. Eso es lo que yo digo".

También descartó la opinión generalizada entre analistas, inversores y responsables de política económica de todo el mundo de ⁠que erosionar la independencia de los bancos centrales podría socavar el valor del dólar estadounidense y desatar la inflación. "No me importa", reiteró.

Con información de Reuters