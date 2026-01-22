El Supremo de EEUU ve un riesgo en que Trump se ensañe con la Fed

FOTO DE ARCHIVO. La gobernadora de la Fed Lisa Cook camina fuera de la Corte Suprema de Estados Unidos, mientras los jueces de la Corte Suprema consideran el esfuerzo del presidente de EEUU, Donald Trump, para despedirla, en Washington, DC, EEUU

Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos durante los argumentos sobre el intento del presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora de la ‍Reserva Federal, Lisa Cook, parecieron apoyar la ⁠idea de que la independencia del banco central para establecer la política monetaria debe ser preservada y que erosionarla presentaría riesgos económicos en el mundo real.

Si hubiera un posible daño en la forma de proceder del tribunal, sugirieron los jueces durante los argumentos del miércoles, radicaría en dejar la puerta demasiado abierta para que los presidentes —ahora o en el futuro— destituyan a los responsables de la política monetaria y, al hacerlo, perturben más de un siglo durante el cual se ha dejado que los banqueros centrales hagan juicios sobre las tasas de interés libres de presiones políticas.

Esa preocupación fue resumida más directamente ‌por el juez conservador Brett Kavanaugh durante un intercambio con el procurador general ⁠D. John Sauer, encargado de argumentar por qué se ⁠debería permitir a Trump destituir a Cook por supuestas declaraciones falsas hechas en solicitudes de hipotecas antes de que fuera nombrada para la Fed.

"Su posición de que no hay revisión judicial, no ‍hay proceso requerido, no hay remedio disponible, un umbral muy bajo para la causa que solo determina el presidente; quiero decir, eso debilitaría, si no destrozaría, la ⁠independencia de la Reserva Federal", dijo Kavanaugh.

"Tenemos que ‌ser conscientes de lo que estamos haciendo y de las consecuencias de su posición para la estructura del Gobierno", dijo Kavanaugh a Sauer.

Hacer que la destitución de un gobernador de la Reserva Federal sea demasiado fácil da al presidente un incentivo para una misión de búsqueda y destrucción para "encontrar algo y simplemente ponerlo en un pedazo de papel; sin revisión judicial, sin ‌proceso, nada. Se ‌acabó", dijo Kavanaugh.

LAS PERSISTENTES DEMANDAS DE TRUMP

Se ciernen sobre el caso las persistentes demandas de Trump de que la Fed recorte las tasas de interés más rápido y más de lo que el banco central bajo el liderazgo del actual presidente Jerome Powell ha estado dispuesto a hacer frente a la persistente inflación. Trump ha dicho ​que planea nombrar a un nuevo presidente de la Fed con ideas afines cuando el mandato de Powell expire en mayo.

Trump citó las acusaciones no probadas de fraude hipotecario como justificación para despedir a Cook, que fue nombrada gobernadora de la Fed en 2022 por el expresidente demócrata Joe Biden con un mandato hasta 2038. Cook ha calificado esta acusación de pretexto para destituirla por diferencias en política monetaria.

El Departamento de Justicia de Trump inició este mes una investigación penal contra Powell en relación con un ‍proyecto para renovar dos edificios históricos de la sede de la Fed en Washington. Del mismo modo, Powell ha calificado esta investigación de pretexto para que Trump gane más influencia sobre la Fed y la política monetaria.

La jueza Amy Coney Barrett, que al igual que Kavanaugh fue nombrada para la Corte Suprema por Trump, presionó a Sauer sobre las consecuencias económicas de permitir la destitución de ​Cook. Barrett señaló que los economistas habían presentado escritos ante la Corte diciendo que hacerlo podría desencadenar una recesión.

"¿Cómo debemos pensar en el interés público en un caso como este?", preguntó Barrett.

Sauer respondió diciendo que la ​subida del mercado de valores después de que Trump anunciara su despido de Cook en agosto socavó las predicciones de fatalidad.

"Bueno, te interrumpiré ahí para decir que no quiero ⁠dedicarme a predecir exactamente lo que va a hacer el mercado", dijo Barrett. "No quiero encargarme de cuantificar ese riesgo. Soy jueza, no economista. Pero si existe un riesgo, ¿no aconseja eso... cautela por nuestra parte?"

