Los incendios avivados por la ola de calor continúan quemando casas y fábricas en Europa

Varias personas observan cómo arde un incendio forestal cerca de una gasolinera en Acaya, Grecia

Los incendios avivados por la ola de calor y los fuertes vientos siguieron ardiendo el miércoles por el sur de Europa, quemando casas, granjas y fábricas y obligando a evacuar a miles de residentes y turistas.

Las llamas y el humo oscuro cubrieron una fábrica de cemento incendiada por un incendio que arrasó olivares y bosques e interrumpió el tráfico ferroviario en las afueras de la ciudad griega de Patras, en el Peloponeso septentrional, al oeste de Atenas.

"¿Qué parece? Parece el día del juicio final. Que Dios nos ayude y ayude a la gente de aquí", dijo Giorgos Karvanis, un voluntario que había ido de Atenas a Patras para ayudar.

Las autoridades ordenaron el martes la evacuación de los habitantes de una localidad cercana a Patras, de unos 7.700 habitantes, y el miércoles emitieron nuevas alertas en las que aconsejaban a los residentes de dos pueblos cercanos que abandonaran sus casas.

En las islas griegas de Quíos, al este, y Cefalonia, al oeste, ambas muy frecuentadas por turistas, las autoridades pidieron a la población que se pusiera a salvo a medida que se propagaban los incendios.

En España, un bombero voluntario murió por quemaduras graves y varias personas fueron hospitalizadas, mientras la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advertía de que casi todo el país se encontraba en riesgo extremo o muy alto de incendio. El hombre, de 35 años, intentaba crear cortafuegos cerca de la localidad de Nogarejas, en el centro de Castilla y León, cuando quedó atrapado en las llamas, según informaron las autoridades regionales.

Los bomberos mojaban con mangueras las casas y almacenes en llamas en varios pueblos de Castilla y León, donde más de 5.000 personas fueron evacuadas.

El presidente de la región de Galicia, en el noroeste de la península, Alfonso Rueda, calificó la situación de "complicada" y dijo que el tiempo no ayudaba. Seis incendios activos afectaban a un total de 10.000 hectáreas en la provincia gallega de Ourense.

PRESUNTAMENTE PROVOCADOS

La ministra española de Medio Ambiente, Sara Aagesen, dijo a la emisora de radio Cadena SER que, debido a su "virulencia", se sospechaba que muchos incendios en todo el país habían sido provocados intencionadamente, pero añadió que era demasiado pronto para saber cuántos.

En Albania, el ministro de Defensa, Pirro Vengu, dijo que se trataba de una "semana crítica", en la que varios incendios de grandes proporciones ardían por todo el país.

En la ciudad meridional de Delvina, los evacuados regresaron a sus hogares, pero las autoridades permanecían vigilantes.

Los intentos de sofocar los incendios se han visto dificultados por la ola de calor que azota gran parte del continente.

España se encontraba en su décimo día de una ola de calor que alcanzó su punto álgido el martes con temperaturas de hasta 45 grados centígrados, y que la AEMET esperaba que durara hasta el lunes, lo que la convertiría en una de las más largas de las que se tiene constancia.

El papa León XIV trasladó su audiencia semanal de la plaza de San Pedro a una sala cubierta del Vaticano "para resguardarse un poco del sol y del calor extremo", mientras el Ministerio de Sanidad italiano emitía el miércoles avisos de calor extremo para 16 ciudades, con temperaturas máximas de 39ºC en Florencia.

Con información de Reuters