Desde Formosa apuntaron contra Milei por la estafa cripto: “Nos está llevando al fracaso”

El presidente del bloque de diputados del Partido Justicialista en el Legislatura de Formosa, Agustín Samaniego, aseguró que “el presidente Javier Milei mostró su peor cara con el caso de la criptoestafa $LIBRA”, cuyo escándalo generó revuelo en el mundo entero quedando imputado el jefe de Estado en una causa que es investigada por el fiscal Eduardo Taiano.

En comunicación con el portal Agenfor, el legislador condenó también que “su plan económico de ajuste, ineficiente, está llevando al fracaso” al país, además de afectar “a los trabajadores y beneficiando a los más poderosos". “Y ahora está mostrando su peor cara con actos de corrupción, presiones y dádivas económicas y realmente la Argentina está pasando por un momento duro y el único responsable es Javier Milei”, aseguró tajante.

Bajo esta línea, esbozó que “el ajuste no lo paga la casta, sino los trabajadores, las provincias, los jubilados, como la clase más humilde y la media, que son claramente las que lo están pagando”; y agregó que “la dolarización que había prometido está absolutamente lejana”.



“Así que son todas falacias que ha cometido y encima, por ejemplo, decir quela libertad avanza, cuando para la enorme mayoría de los argentinos no avanza”, lamentó Samaniego. En cambio “sí para los grandes poderes económicos, las financieras y los grandes bancos”, añadió el formoseño.

Por último, el legislador justicialista subrayó que “solamente un puñado de argentinos sí tiene más libertad y muchas más ganancias, pero la enorme mayoría no goza hoy de una mayor libertad, ni tampoco tiene mejores condiciones de vida o en la capacidad del poder adquisitivo de sus salarios”, por lo que, sin dudas, “Milei miente” con “un aditamento más grave aún que son los hechos de corrupción que tiene que salir a aclarar”.

Milei y la estafa cripto que provocó pérdidas de más USD 4.000 millones

El presidente Javier Milei recomendó a través de sus cuentas en redes sociales un token denominado $LIBRA y de manera instantánea, la criptomoneda experimentó un furor inicial alcanzando un pico de 4.978 USD. Las preocupaciones y alarmas se encendieron cuando, poco después, se desplomó abruptamente a 0,99159. Primero se creyó que la cuenta del mandatario había sido hackeada, luego su entorno lo desmintió y lo defendió, y finalmente él mismo reconoció que había promocionado la cripto "sin estar interiorizado".

"¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina", escribió el máximo mandatario desde sus redes sociales, junto con la web https://vivalalibertadproject.com, y desató un nuevo escándalo.

Dada la gravedad del hecho, se especuló con la posibilidad de que fuera un hackeo a la cuenta, algo que parece un poco inverosímil por la réplica que tuvo la publicación -y que también fue subido a su cuenta de Instagram oficial-, como el caso del propio presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Lilia Lemoine, una de las personas más cercanas a Milei, también agregó: "Para que quede claro... No es un hackeo".

Finalmente, el propio Presidente confirmó que fue él quien tuiteó y dio una insólita excusa para haber promocionado una inversión que luego se derrumbó: "Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman los rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo."