SIPEC: el sistema formoseño cumplió dos décadas de atención y respuesta ante emergencias

El Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC) de Formosa cumplió 20 años al servicio de la comunidad, consolidándose como un organismo clave en la atención de emergencias, desastres naturales y situaciones críticas de salud.

Durante estas dos décadas, el SIPEC se destacó por su respuesta rápida, coordinación entre diferentes áreas y trabajo en equipo, brindando asistencia a miles de ciudadanos y fortaleciendo la capacidad de respuesta de la provincia ante cualquier contingencia.

Su labor incluye la coordinación de operativos de emergencia, la atención prehospitalaria, y la gestión de riesgos, consolidando así un modelo de acción que combina tecnología, formación y compromiso social.

En diálogo con Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el director de SIPEC, Daniel Figueroa, precisó que en este día conmemorativo para ellos “se trabajó normalmente, las ambulancias salieron a cubrir las emergencias y respondieron a todos los pedidos que ingresaron a través de la línea 107”.

Figueroa recordó que “el 26 de diciembre del año 2005 se inició con tres bases operativas ubicadas en el control policial del Puente Blanco, la Comisaría Sexta y el Hospital Central, teniendo en la actualidad un total de 17 bases en la ciudad capital, más otras siete en el interior provincial situadas en cada uno de los Hospitales Distritales de cabecera”.

Además, agregó que las ambulancias se encuentran equipadas de acuerdo a la complejidad del caso: “Contamos con unidades de terapia intensiva móvil y unidades de traslados, que si bien están equipadas con la misma tecnología, las de terapia intensiva disponen de personal más preparado para la atención de pacientes críticos”.

Además, el funcionario precisó que el SIPEC cuenta con alrededor de 240 empleados y una planta funcional de 26 unidades móviles. Entre ellas, una está destinada a catástrofes y otra al traslado de fallecidos hacia distintos puntos de la provincia y también a otros lugares del país. El resto de las unidades se distribuye entre terapia intensiva y traslados simples, asegurando así cobertura integral para todo tipo de emergencias.

Festejos de Navidad 2025

Sobre los recientes festejos por Navidad, el funcionario destacó que las celebraciones transcurrieron con relativa tranquilidad en la provincia, reflejando el trabajo de prevención y control vial llevado adelante por las autoridades. Según señaló, se registró una disminución significativa de los accidentes de tránsito, lo que evidencia un impacto positivo de las campañas de concientización y los operativos de seguridad.

Figueroa expresó: “Fue una festividad tranquila, con baja incidencia en accidentes de tránsito, disminuyendo en un 50% con respecto a años anteriores”.

Este descenso no solo refleja la efectividad de las medidas de control, sino también un mayor compromiso de la comunidad al respetar normas de tránsito y extremar precauciones durante las fiestas.

En ese sentido, entendió que ello tiene que ver con “todas las campañas de difusión sobre controles a realizar y la toma de conciencia acerca de no tomar alcohol si toca manejar”.