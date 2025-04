Un peronismo sólido y una oposición en duda: cómo avanzan las alianzas formoseñas de cara a las elecciones

A menos de dos meses de las elecciones provinciales, y a solo horas del cierre del plazo legal para la inscripción de frentes electorales previsto para el jueves 1 de mayo, los distintos espacios en Formosa aceleran las negociaciones para construir alianzas de cara a los comicios del 29 de junio, en el marco de una elección clave para el futuro institucional de la provincia. Mientras que el oficialismo peronista mantiene su línea marcada por el Partido Justicialista, la oposición se encuentra en la búsqueda reunir todos los espacios posibles para hacerle frente a Gildo Insfrán en los comicios.

Insfrán, en su rol de presidente del Partido Justicialista (PJ) local, se reunió con la Mesa Ejecutiva del justicialismo y representantes de los partidos aliados que integran el frente electoral oficialista. El encuentro, realizado en la ciudad capital, tuvo como principal objetivo fortalecer la unidad interna y definir los lineamientos estratégicos de cara a las elecciones provinciales que se celebrarán el próximo 29 de junio, según explicó el mandatario provincial en sus redes sociales.

En sus posteos, Insfrán compartió detalles del encuentro y remarcó la importancia de esta instancia de diálogo y organización: "Esta mañana nos reunimos con la Mesa Ejecutiva del #PJ y los partidos aliados de nuestro frente electoral, para afianzar unidad y el rumbo a seguir ante el proceso electoral en marcha".

"El 29 de junio votaremos en #Formosa para elegir convencionales constituyentes, diputados provinciales y concejales locales, con el compromiso de estar siempre al lado del pueblo formoseño, para seguir construyendo #TodosUnidos la provincia que queremos y nos merecemos", destacó el mandatario en sus redes sociales.

Las tensiones en la oposición

Desde el PRO, su Presidente en Formosa, Marcos Amarilla, afirmó que su espacio está trabajando para lograr "el mejor frente posible" para estas elecciones. "Todos estamos en diálogo. Queremos ganarle a Insfrán y construir una Formosa libre", sostuvo a pesar de la falta de una alianza clara consolidada.

Por su parte, el diputado Adrián Bogado, del partido Nuevo País, confirmó que mantienen conversaciones con otros espacios opositores, aunque reconoció que no es fácil lograr una unidad plena. "Estamos dialogando con todos, pero es muy difícil porque hay posiciones encontradas", admitió. Una de las principales tensiones gira en torno a la relación con La Libertad Avanza y el presidente Javier Milei, un tema que divide aguas en la oposición local.

En esa misma línea, el diputado provincial y presidente del bloque de la UCR, Miguel Montoya, hizo un llamado a la unidad. En diálogo con una radio formoseña sostuvo que "es importante consolidar alianzas y presentar un frente opositor unido para lograr competitividad electoral".

El diputado radical confirmó que mantiene conversaciones con otros dirigentes opositores, como Atilio Basualdo, y reconoció que no tuvo diálogo con el senador Francisco Paoltroni, a pesar de que "su espacio es opositor y todos deberían estar presentes".

Esteban López Tozzi, presidente de La Libertad Avanza en Formosa, indicó que después de lo que pasó en las elecciones de Clorinda, donde el peronismo captó más del 80% de los votos, probablemente vayan solos. Del mismo modo, aseguró que no compartirían espacio con algunos sectores, como el encabezado por Fernando Carbajal (Confluencia Ciudadana), quien tiene como límite al presidente Javier Milei, o el senador Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso). “Nosotros representamos a Milei, por lo que esa puerta está cerrada. No vamos a estar con Paoltroni, no queremos pagar las consecuencias por las decisiones de otro”, afirmó.

Respecto al sector liderado por la diputada Gabriela Neme (Nuevo País), López Tozzi sostuvo que podrían llevar a cabo una alianza, pero dentro de una estructura propia. "Neme y Basualdo tienen su propio partido, y dentro de una alianza ellos pueden llevar a su propia gente", agregó.

Por último, reflexionó sobre la falta de decisión de la oposición: "El problema es que este espacio espera hasta el último momento para tomar decisiones y así les va, como en Clorinda". López Tozzi dejó claro que la falta de acción o las demoras en la toma de decisiones debilitaron históricamente a la oposición en la provincia.

Qué se votará el 29 de junio en Formosa

En las próximas elecciones, los formoseños votarán para la conformación de una Convención Constituyente y la renovación de la mitad de la Legislatura provincial. Además, se instó a las municipalidades y comisiones de fomento a adherir al proceso, realizando la renovación parcial de los Concejos Deliberantes en sus respectivas jurisdicciones.

En primer lugar, las elecciones permitirán renovar 15 de las bancas que integran la Legislatura provincial, lo que determinará así la continuidad o el recambio de la mitad de sus miembros. Además, se escogerán 30 convencionales constituyentes, quienes tendrán la tarea de impulsar una reforma en la Constitución provincial, lo que marca un hito importante en la vida política e institucional de Formosa para los próximos años.

A nivel nacional, Formosa cuenta con cinco representantes en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, conforme al porcentaje poblacional de la provincia. En esta oportunidad, finalizan su mandato los diputados Ramiro Patri (Unión por la Patria) y Fernando Carbajal (Democracia para Siempre, vinculado al radicalismo). En tanto, los otros tres diputados formoseños, María Graciela Parola y Luis Basterra, de Unión por la Patria, y Gerardo González, de La Libertad Avanza, continuarán en funciones hasta 2027.