Tarifazo eléctrico: todo lo que tenés que saber para entender el ajuste de Milei a la energía

Miles de usuarios de la Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja (EDELaR) registraron incrementos exponenciales en el monto que deben pagar por la boleta de luz. En este sentido, hay varios factores claves a tener en cuenta para poder entender por qué se dio este impacto en la provincia.

En primera instancia, hasta noviembre pasado unos 44 mil usuarios recibían subsidios nacionales y provinciales en su consumo, pero solamente 11 mil de ellos se habían reempadronado en el sistema nacional. Al detectar el Estado nacional que no estaban registrados en el RASE, estos usuarios perdieron esos beneficios y los cambiaron de categoría.

Los 33.000 usuarios no anotados en el sistema nacional de subsidios dejaron de estar en los segmentos N2 y N3 -que tienen subsidios- y pasaron al segmento N1, que no tiene aportes nacionales ni provinciales y paga la boleta de manera plena. Cabe destacar que la boleta no tuvo incrementos en sus componentes, sino que más de 30.000 usuarios dejaron de estar subsidiados y eso provocó el aumento del monto a pagar.

Del mismo modo, el problema del costo de la boleta se potencia además por la cuestión climática: una familia riojana consume un promedio de 450 kilovatios, pero en verano esos valores se disparan por el intenso calor que sufre la región. En la gestión de Alberto Fernández existía una diferenciación para las provincias más cálidas del país, la cual hoy no se aplica más.

En caso de haber perdido el subsidio, el usuario debe ingresar a la dirección web https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/ y hacer el trámite. El trámite para acceder al subsidio es personal y ante el Estado nacional, pero el Gobierno determinó que se podrá consultar en las oficinas de la empresa eléctrica cualquier duda.

La Rioja apuntó contra Nación por el aumento en la energía

El cambio de categoría de usuarios subsidiados N2 y N3 a N1, que carece de beneficios, implica una fuerte carga económica. Un ejemplo dado por EDELaR ilustra la magnitud del impacto: un usuario que consumió 581 kWh en enero enfrentará una factura de $93.832,83, un salto drástico desde los $14.132,02 que pagó en diciembre con subsidio.

Ante esta situación, el Gobierno de La Rioja y EDELaR dispusieron equipos de asesoramiento para guiar a las familias afectadas en el proceso de reempadronamiento. El trámite, que es netamente personal, puede realizarse en la página oficial del Gobierno Nacional.

La vicegobernadora, Teresita Madera, destacó los esfuerzos provinciales por amortiguar los aumentos impuestos desde Nación: "Estamos sin obras, sin viviendas, y sin envío de fondos extracoparticipables. Hasta hoy venimos invirtiendo para que las familias no tengan que poner un porcentaje importante de sus sueldos en las boletas de la luz, pero eso escapa al Gobierno provincial, ya que Nación será quien decida si esas familias seguirán con el subsidio".