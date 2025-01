El Gobierno de La Rioja prevé reabrir por última vez el rescate de los "Chachos": todos los detalles

El Gobierno de la provincia de La Rioja, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, brindó un detallado informe sobre la inserción de los Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) denominados "Chachos" en el circuito financiero local y los números finales de la operatoria. En el mismo, indicaron que quedó una ínfima cantidad de bonos sin rescatar, para lo cual el Gobierno está evaluando abrir una instancia de rescate excepcional durante el mes de enero y se recuerda a la población de La Rioja que los Bonos ya no tienen ningún valor.

El tesorero general de la Provincia, Mario Zapata, destacó el resultado positivo del proceso al referirse al balance final de este esquema financiero implementado por la administración provincial. "El cierre de la operatoria de rescate ha sido exitoso. Fueron seis meses de intenso trabajo tanto cuando pusimos los bonos en circulación como ahora con el rescate final", confirmó el funcionario provincial.

"Ahora nos quedaba el rescate final de los bonos para aquellos tenedores que tomaron decisiones de ahorro", indicó Zapata y explicó que los mismos "representaron el 3,8% de los bonos emitidos y rescatamos, con el interés del 17% previsto en la normativa, un total de $79 millones".

Una operativa histórica en la provincia

Durante toda la operatoria de los Chachos, señaló Zapata, no se reportaron inconvenientes y afirmó: "No hubo ningún problema en cuanto al pago y en cuanto a la receptividad de los bonos por parte de los comercios y de la gente".

Además, el tesorero general riojano enfatizó que la puesta en circulación de los BOCADE fueron positivos para mejorar el poder adquisitivo de los salarios estatales, que durante le último año se vieron afectados por las políticas económicas del presidente Milei. "El comercio rápidamente adhirió a esta operatoria, nos ganamos al confianza de los comercios y también tuvimos una gran receptividad y confianza por parte de la gente", explicó.

Asimismo, aseguró que fue ínfimo el porcentaje de Chachos que quedaron sin rescatarse, y detalló que estiman que se trata de "casos de deterioro, extravío o gente que haya querido guardar algún billete de recuerdo", además de que pudo quedar algún tenedor que no hizo el rescate por alguna razón en particular, pero adelantó que se abrirá una instancia para que lo puedan hacer.

Zapata, finalmente, fue consultado por el futuro del los Chachos en el 2025 y concluyó: "Aún no sabemos si van a seguir los Chachos en 2025. Hay incertidumbre con respecto al Presupuesto nacional 2025 y por ende aún no sabemos qué conceptos le van a tocar a La Rioja, es algo que todavía no se definió. Hay expectativas también respecto a la coparticipación. Es un análisis complejo el que hay que hacer antes de tomar una decisión. No se confirma pero tampoco se descarta".