"El superávit del Gobierno depende del recorte a jubilados": el contundente descargo de la auditora general de la Nación

La auditora general de la Nación, la formoseña Graciela de la Rosa, realizó un análisis del primer año de Gobierno de Javier Milei y las medidas de ajuste que llevó adelante en este 2024, marcando así el contraste con las políticas provinciales “que tienen como destino a la gente, los hombres y las mujeres de carne y hueso”.

En comunicación con el portal Agenfor, la funcionaria nacional señaló que el 2024 “fue un año muy difícil, un año donde se han recortado enormes sumas de dinero que les corresponden a las provincias, a las Universidades nacionales y a los jubilados". "Todos sabemos que el famoso superávit o equilibrio fiscal que tiene el Gobierno depende de esos recortes”, apuntó.

Hizo notar que “cuando se habla de déficit cero se dice eso, que a los jubilados le están quitando los medicamentos. Entonces, no puede haber un equilibrio fiscal con la gente afuera, con el 50% de las personas en situación de pobreza en la Argentina y el 12 o 13% en situación de indigencia. Eso quiere decir millones de argentinos que no comen todos los días”.

“El Gobierno nacional les está asegurando a los que tienen los bonos de la deuda externa e interna argentina que primero se les va a pagar a ellos. Por eso es que baja el riesgo país. Pero la contracara es que la gente tiene menos ingresos, que no le alcanza a llegar ni al 10 de cada mes y que los jubilados la están pasando peor que en siglos”, denunció.

En este sentido, subrayó que “eso es lo que nos duele en esta situación nacional que estamos viviendo por este tremendo ajuste que se está realizando en la Argentina, pero con los jubilados no se puede jugar. Y esta última medida de dejarlos sin medicamentos gratis, es una de las peores cosas que puede hacer un Gobierno”.

Indicó que como contracara de lo que sucede a nivel nacional, “en Formosa, con el gobernador Gildo Insfrán, estamos en las antípodas de este Gobierno libertario anarcocapitalista. Nosotros trabajamos para la gente, hombres y mujeres de carne y hueso, como por ejemplo, en el operativo Por Nuestra Gente, Todo, ya que todas las políticas públicas tienen que tener ese destino”, enfatizó.

“Nos preguntamos qué pasa con todos los impuestos que paga la gente y que tienen que volver a la comunidad, en obras, en salud, en seguridad, en remedios a los jubilados, y eso no está ocurriendo. No hay una devolución de parte del Gobierno nacional, que se está apropiando de los recursos de la Nación, y que son recursos de las provincias también, y no los devuelve en servicios”, concluyó De la Rosa.