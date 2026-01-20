Venezuela pide una acción "simbólica" en las redes sociales tras un post de Trump

FOTO DE ARCHIVO-Manifestantes participan en una protesta frente a la embajada de EE.UU. para exigir la liberación del depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la Ciudad de México

El ‍Gobierno de Venezuela pidió el martes a sus ciudadanos que postearan su mapa oficial en ‍las redes sociales como "acción ⁠simbólica" después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicara una imagen alterada en la que aparecen banderas estadounidenses sobre Venezuela, Canadá y Groenlandia.

La imagen, publicada en la red social Truth Social de Trump poco antes de las 0600 GMT, muestra una versión alterada de una foto de agosto de ‌2025 de líderes europeos en el Salón ⁠Oval con Trump, con el ⁠mapa original sustituido por uno que muestra banderas estadounidenses sobre Venezuela y gran parte de Norteamérica.

La foto incluye ‍imágenes del británico Keir Starmer, la italiana Giorgia Meloni, el francés Emmanuel Macron ⁠y la presidenta de la ‌Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y se publicó mientras el propio Trump y otros líderes mundiales viajaban a Davos para el Foro Económico Mundial.

"Frente a esta situación, el Estado venezolano convoca ‌a todos ‌los ciudadanos a una acción simbólica de unidad. Esto, con el objetivo de defender la integridad territorial y contrarrestar la desinformación", dijo el Gobierno de Venezuela en un comunicado.

Instó ​a su población a publicar en las redes sociales su mapa oficial de Venezuela, que incluye el Esequibo, unos dos tercios de la vecina Guyana que reclama Venezuela, algo que no está reconocido por ningún país importante ni por la ONU.

Desde el ataque estadounidense a ‍Caracas el 3 de enero, cuando capturó al presidente Nicolás Maduro, Washington ha dicho que planea "dirigir" Venezuela y que está cooperando con la vicepresidenta y sucesora encargada de Maduro, Delcy Rodríguez.

Al tiempo que condena el ​ataque en su país, en el que según las autoridades venezolanas murieron 100 personas, Rodríguez ha dicho que planea ​buscar canales diplomáticos con Estados Unidos. También aceptó un acuerdo por el que los ingresos petroleros ⁠venezolanos se canalizan a cuentas bancarias controladas por Washington.

