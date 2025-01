Un avión de American Airlines y un helicóptero militar chocan y caen al río Potomac en Washington

Vehículos de emergencia abandonan Gravelly Point, después de que el vuelo 5342 de American Eagle colisionara con un helicóptero cuando se aproximaba al Aeropuerto Nacional Reagan de Washington y se estrellara en el río Potomac, en Arlington, Virginia, EEUU

Un avión regional de pasajeros de American Airlines y un helicóptero Black Hawk del ejército estadounidense cayeron al gélido río Potomac tras colisionar en pleno vuelo cerca del Aeropuerto Nacional Reagan de Washington el miércoles por la noche, según informaron las autoridades.

CBS News informó de que al menos 18 cuerpos habían sido recuperados hasta el momento, basándose en la información de un portavoz de la policía. Dos fuentes dijeron a Reuters que se habían sacado varios cadáveres del agua.

American Airlines confirmó que había 64 personas a bordo del avión, 60 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación. Tres soldados iban a bordo del helicóptero, según un portavoz estadounidense.

Los familiares reunidos en el aeropuerto afirmaron que apenas estaban recibiendo información de las autoridades sobre el incidente, y añadieron que se estaban enterando de más informaciones por las noticias.

Una mujer dijo a un trabajador del aeropuerto: "No sé si subió o no", refiriéndose a una pasajera del avión siniestrado. A continuación, se echó a llorar.

Hamaad Raza dijo a la cadena local WUSA, afiliada a la CBS, que se encontraba en el aeropuerto Reagan esperando a su esposa.

"Ella me envió un mensaje diciendo que aterrizaba en 20 minutos", dijo. "El resto de mi mensaje no... no fue entregado. Fue entonces cuando me di cuenta de que podría pasar algo. Rezo para que alguien la esté sacando del río ahora mismo".

El Ejército de EEUU dijo en un comunicado que podía "confirmar que el avión involucrado en el incidente de esta noche era un helicóptero UH-60 del Ejército de Fort Belvoir, Virginia".

No se ha producido ningún accidente mortal de avión de pasajeros en Estados Unidos desde febrero de 2009, pero una serie de incidentes que han estado a punto de suceder en los últimos años han suscitado serias preocupaciones en materia de seguridad.

En 1982, el vuelo 90 de Air Florida se estrelló contra el puente de la calle 14 sobre el río Potomac, matando a 70 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación. Solo sobrevivieron cuatro pasajeros y un miembro de la tripulación.

Una imagen captada por una cámara web del Kennedy Center de Washington mostró un estallido en pleno vuelo sobre el Potomac hacia las 20.47 horas (01.47 GMT) y un avión en llamas que caía rápidamente.

PSA operaba el vuelo 5342 de American Airlines, que había partido de Wichita, Kansas, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

"Estamos cooperando con la Junta Nacional de Seguridad de Transporte en su investigación y seguiremos proporcionando toda la información que podamos", dijo el consejero delegado de American Airlines, Robert Isom, en un comunicado grabado en vídeo.

La policía dijo que múltiples agencias participaban en una operación de búsqueda y rescate en el río Potomac, que bordea el aeropuerto.

Decenas de unidades de policía, ambulancias y rescate, algunas con lanchas, se apostaron a lo largo del río y corrieron hacia posiciones por toda la pista del aeropuerto Reagan. Imágenes de televisión en directo mostraron varias embarcaciones en el agua, con luces azules y rojas intermitentes.

El aeropuerto dijo a última hora del miércoles que todos los despegues y aterrizajes se habían paralizado mientras el personal de emergencia respondía a un incidente aéreo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en un comunicado que había sido "plenamente informado sobre el terrible accidente que acaba de tener lugar en el Aeropuerto Nacional Reagan."

"Que Dios bendiga sus almas", ha añadido. "Gracias por el increíble trabajo que están haciendo nuestros equipos de emergencias. Estoy supervisando la situación y daré más detalles a medida que surjan."

El administrador de la FAA, Mike Whitaker, dimitió el 20 de enero y el Gobierno Trump no ha nombrado a un sustituto, ni siquiera ha revelado quién dirige la agencia de forma interina.

El último gran accidente mortal que involucró a un avión comercial en Estados Unidos fue en 2009, cuando las 49 personas a bordo de un vuelo de Colgan Air murieron cuando el avión se estrelló en el estado de Nueva York. También murió una persona en tierra.

Con información de Reuters