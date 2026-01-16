Trump recibe en la Casa Blanca a Machado, que le presenta medalla del Nobel

Por Nandita Bose y Steve ‍Holland

WASHINGTON, 15 ene (Reuters) - La líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, visitó el jueves en la Casa Blanca al ‍presidente Donald Trump, a quien le ⁠presentó la medalla del Premio Nobel de la Paz días después de que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro.

Machado, quien describió la reunión como "excelente", dijo a periodistas que lo había hecho en reconocimiento a su compromiso con la libertad del pueblo venezolano.

Más tarde Trump dijo que fue "un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por mucho".

"María me entregó el Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!", dijo el mandatario en la red social Truth.

El ‌gesto de Machado, quien huyó de Venezuela en diciembre, pareció buscar ganar influencia ⁠mientras compite con miembros del gobierno del país sudamericano ⁠por la atención de Trump para asegurarse un papel en el futuro del país.

El honor sigue siendo de Machado ya que el Instituto Nobel de Noruega ha dicho que el premio ‍no se puede transferir, compartir ni revocar.

Tras el almuerzo, que pareció durar algo más de una hora y marcó el primer cara a cara ⁠entre ambos, Machado señaló que la reunión fue ‌muy buena y "genial".

Machado se reunió luego con más de una docena de senadores, tanto republicanos como demócratas, en el Capitolio, donde por lo general ha encontrado aliados más entusiastas.

Mientras se desarrollaba la visita en la Casa Blanca, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump se mantenía firme en su valoración "realista" de que, en ese ‌momento, Machado no ‌cuenta con el apoyo necesario para liderar el país a corto plazo.

"Sé que el presidente esperaba con ansias esta reunión y esperaba que fuera una conversación buena y positiva con la señorita Machado, quien es realmente una voz notable y valiente para muchos del pueblo de Venezuela", sostuvo Leavitt a periodistas.

POCAS ESPERANZAS

El senador ​demócrata Chris Murphy, quien se reunió con Machado, dijo que la líder opositora había dicho a los congresistas que la represión en Venezuela no era diferente ahora que con Maduro.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, es una "hábil manipuladora" que se afianza cada día más gracias al apoyo de Trump, afirmó.

"Espero que se celebren elecciones, pero soy escéptico", dijo Murphy.

Machado recibió el Premio Nobel de la Paz en octubre por su lucha contra lo que el Comité Noruego del Nobel calificó de dictadura.

Después ‍de que Estados Unidos capturó a Maduro el 3 de enero, varias figuras de la oposición, miembros de la diáspora y políticos de todo Estados Unidos y América Latina han expresado su esperanza de que Venezuela inicie el proceso de democratización.

Pero por ahora Trump ha dicho que está centrado en la reconstrucción económica de Venezuela y en asegurar el acceso de Estados Unidos al ​petróleo del país.

Trump ha elogiado en varias ocasiones a Rodríguez, y dijo a Reuters en una entrevista el miércoles que "ha sido muy bueno tratar con ella".

Machado, una ingeniera industrial de 58 años, se ocultó ​tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando las autoridades electorales aliadas de Maduro declararon su reelección en una votación considerada ampliamente fraudulenta.

Maduro se encuentra ahora en prisión en la ⁠ciudad de Nueva York, enfrentando cargos de narcotráfico —que él niega— después de que Estados Unidos lo capturara en una audaz redada militar en Caracas.

Su exvicepresidenta Rodríguez se juramentó el 5 de enero como presidenta encargada y gobierna Venezuela bajo la supervisión de Estados Unidos.

