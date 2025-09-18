Trump califica al movimiento Antifa como "organización terrorista"

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mira mientras habla con la prensa en la Base Conjunta Andrews en Maryland, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló el miércoles nuevas medidas contra los grupos de izquierda tras el asesinato del activista político de derecha Charlie Kirk, calificando al movimiento antifascista Antifa como una "organización terrorista."

Trump dijo en Truth Social que estaba "designando" al movimiento como una organización terrorista. "También voy a recomendar encarecidamente que quienes financian ANTIFA sean investigados a fondo de acuerdo con los más altos estándares y prácticas legales", escribió Trump.

No estaba claro qué peso legal tenían las palabras de Trump. Antifa es un movimiento ideológico poco organizado, sin una estructura de liderazgo o jerarquía claras, según los expertos.

Un día después de que los fiscales de Utah desvelaran los cargos formales contra el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, no ha surgido ninguna prueba que conecte a Tyler Robinson, de 22 años, con ningún grupo externo. También persisten las preguntas sobre sus motivos.

Trump y altos cargos han culpado repetidamente a grupos de izquierda de crear una atmósfera de hostilidad hacia los conservadores antes del asesinato de Kirk.

La Casa Blanca está preparando una decreto sobre violencia política y discurso de odio, dijo un representante del Gobierno de Trump más temprano el miércoles.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en una entrevista con Fox News el miércoles, culpó repetidamente a lo que llamó radicalización política de izquierda por el asesinato.

Dijo que la Casa Blanca estaba trabajando duro para asegurar que "las redes de financiación de la violencia de izquierdas" se trataran como una organización terrorista.

Los críticos dicen que Trump está utilizando el asesinato de Kirk como pretexto para tomar medidas enérgicas contra los opositores políticos.

Trump planteó inicialmente la idea de una calificación de este tipo para Antifa en 2020, ante las violentas protestas en todo el país tras el asesinato policial de George Floyd en Mineápolis.

En ese momento, los expertos legales dijeron que tal medida carecía de base legal, sería difícil de ejecutar y planteaba preocupaciones sobre la libertad de expresión, dado que la suscripción a una ideología generalmente no se considera criminal.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de más detalles el miércoles.

Con información de Reuters