Enviados especiales de EEUU visitan Israel para debatir el futuro de Gaza, según fuentes

Palestinos desplazados se refugian en un campamento de tiendas de campaña en la ciudad de Gaza

Por Emily Rose ‍y Steve Holland

JERUSALÉN, 24 ene (Reuters) - Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner ‍estuvieron en Israel ⁠el sábado para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, principalmente para hablar de Gaza, dijeron a Reuters dos personas informadas sobre el asunto.

Estados Unidos anunció el jueves planes para una "Nueva Gaza" reconstruida desde cero, que incluirá torres residenciales, centros de datos y complejos turísticos ‌junto al mar, parte del ⁠impulso del presidente Donald Trump ⁠para avanzar en un alto el fuego entre Israel y Hamás sacudido por repetidas violaciones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La ‍oficina del primer ministro israelí no respondió inmediatamente a una solicitud de ⁠comentarios.

El jefe de un ‌comité palestino de transición respaldado por Estados Unidos para administrar temporalmente Gaza, Ali Shaath, dijo el jueves que el paso fronterizo de Rafah -efectivamente la única ruta de entrada ‌o ‌salida de Gaza para casi todos los más de 2 millones de personas que viven allí- se abriría la próxima semana.

Israel quiere restringir el número de ​palestinos que entran en Gaza a través del paso fronterizo con Egipto para garantizar que salgan más de los que entran, dijeron tres fuentes informadas sobre el asunto antes de la apertura prevista de la frontera.

La frontera debía haberse ‍abierto durante la fase inicial del plan de Trump para poner fin a la guerra, en virtud del alto el fuego alcanzado en octubre entre Israel y Hamás.

A principios de ​este mes, Washington anunció que el plan había pasado a la segunda fase, según la cual ​se espera que Israel retire más tropas de Gaza y Hamás ceda el control ⁠de la administración del territorio.

(Emily Rose en Jerusalén y Steve Holland en Washington. Edición de Jan Harvey. Editado en español por Natalia Ramos)