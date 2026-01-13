Clubes Digitales: Formosa impulsa herramientas tecnológicas para fortalecer el desarrollo productivo local

El Gobierno de Formosa continúa con la capacitación en desarrollo tecnológico a través de los Clubes Digitales. En esta oportunidad, se llevó adelante en el Centro que corresponde al barrio La Nueva Formosa y la iniciativa fue planificada especialmente para el receso de verano y se desarrolla sin interrumpir la agenda habitual del espacio durante las vacaciones.

La formación comenzó el 8 de enero y se dicta todos los jueves, de 18 a 19.30 horas. Está destinada principalmente a emprendedores y emprendedoras interesados en sumar herramientas tecnológicas a sus iniciativas productivas con una nueva capacitación en impresión 3D, y así fortalecer sus capacidades en un sector vinculado a la innovación.

En el primer encuentro acompañaron el inicio de la capacitación el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis; el subsecretario de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario, Gabriel Alcaráz; y la subsecretaria de Empleo a cargo, Mariángeles Vicentín. Durante la actividad, las autoridades destacaron la relevancia de acercar tecnología a la comunidad formoseña como una vía para generar oportunidades de desarrollo, incluso en un contexto nacional marcado por recortes significativos en el área de ciencia y tecnología.

Reforzar la producción desde la educación

La propuesta es impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la Empresa Provincial de Innovación y Conocimiento Abierto (Épica) y el Clúster de Innovación, unidad que funciona en el Polo Científico. Este espacio articula acciones entre los sectores público, privado y académico, y cuenta con equipamiento de alto rendimiento, entre ellos impresoras 3D y un área específica dedicada a la robótica, con el objetivo de acercar el conocimiento tecnológico a la comunidad y fortalecer el desarrollo local a través de la innovación.

El objetivo central de la capacitación es brindar herramientas prácticas que permitan transformar ideas en proyectos productivos, fomentar nuevos emprendimientos tecnológicos, potenciar el talento local y acompañar el crecimiento de iniciativas con posibilidades de expansión más allá del ámbito local.

En este marco, la Subsecretaría de Empleo acompaña la propuesta con acciones vinculadas al emprendedurismo, orientadas a fortalecer capacidades productivas, promover la generación de empleo y ampliar las oportunidades de desarrollo de quienes participan de la formación.

Un horizonte tecnológico

Durante el encuentro, Orrabalis señaló que este tipo de experiencias suele despertar vocaciones y generar interés por comprender más profundamente el mundo de la tecnología. Explicó que la iniciativa contempla dos talleres: uno centrado en impresión 3D, que abarca diseño, modelado y producción de piezas, y otro orientado a la simulación y pilotaje de drones. Además, remarcó que la provincia invirtió de manera sostenida en infraestructura científica y tecnológica, y crear condiciones para que niños y jóvenes puedan proyectarse en ese campo.

Por su parte, Alcaráz definió la capacitación como una propuesta innovadora que brinda herramientas de formación a las familias y valoró la participación de la Subsecretaría de Empleo, lo que destaca el trabajo coordinado entre distintas áreas del Estado, tal como lo promueve el Gobierno provincial.

A su turno, Vicentín subrayó que quienes participen del taller no solo adquirirán conocimientos técnicos, sino que también aprenderán cómo emprender y cómo definir el costo de sus productos. Asimismo, anunció que el acompañamiento continuará con asesoramientos en la Casa del Emprendedor, ubicada en Maipú 45 de la ciudad capital, un espacio abierto al público que ofrece apoyo profesional gratuito a quienes ya emprenden o desean iniciar ese camino.

De esta manera, el Gobierno de Formosa fortalece políticas públicas orientadas a la economía del conocimiento, lo que consolida los espacios comunitarios como ámbitos de aprendizaje, innovación y desarrollo para emprendedores y emprendedoras.