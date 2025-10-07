Ecuador detiene a cinco personas tras ataque a vehículo de presidente Noboa: ministra

Foto de archivo del Presidente de Ecuador Daniel Noboa

El vehículo de Daniel Noboa fue rodeado por un grupo de unas 500 personas que lanzaban piedras cuando se acercaba a un evento en la provincia de Cañar, informó el martes una funcionaria de alto rango, quien añadió que posteriormente se encontraron "signos de bala" en el vehículo del mandatario ecuatoriano.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, relató el episodio en Quito tras presentar formalmente una denuncia por una tentativa de asesinato contra Noboa. El presidente resultó ileso y cinco personas fueron detenidas, añadió.

"Dispararle al carro del presidente, tirar piedras, dañar bienes del Estado eso solamente son criminales", aseguró Manzano. "Esto no lo vamos a permitir".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, la mayor organización indígena de Ecuador, CONAIE, afirmó que se había desatado una violencia orquestada contra quienes se movilizaron para la llegada de Noboa, y señaló que entre las personas atacadas en una "brutal acción policial y militar" se encontraban mujeres mayores.

"Al menos cinco compañeros han sido detenidos de forma arbitraria", declaró en una publicación en X.

La CONAIE inició un paro hace 16 días, organizando marchas y bloqueando algunas carreteras, en protesta contra la eliminación del subsidio al diesel por parte del gobierno.

Un video desde el interior de un automóvil, publicado por la presidencia de Ecuador, mostraba a personas lanzando piedras al costado de la carretera y marcas de fracturas en la ventana del vehículo.

Otra imagen, publicada por la presidencia, mostraba un automóvil con las ventanas y el parabrisas rotos.

Las imágenes no permitían determinar si se había disparado una bala.

Con información de Reuters