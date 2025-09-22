Al menos 14 muertos por motín en prisión en Ecuador: jefe de policía regional

Al menos 14 personas murieron y otras 14 resultaron heridas en un motín en una prisión de la ciudad ecuatoriana de Machala, informó el lunes el jefe policial en la provincia de El Oro.

La riña se habría producido entre bandas rivales, dijo William Calle al canal Ecuavisa, agregando que entre las víctimas fatales hay un agente penitenciario.

Varios reclusos escaparon, pero un grupo ya había sido recapturado, destacó el funcionario.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Hay 14 personas asesinadas, hay 14 heridos (...) Tenemos 13 recapturados, ellos enfrentaron a la policía, fueron casi 40 minutos desde adentro, disparaban, lanzaban bombas, granadas, pero se ha logrado tomar el control del centro penitenciario", señaló Calle.

"Al momento que están ingresando al pabellón asesinan al señor guía, secuestran a los policías, hay policías que tiene disparos también", agregó.

Con información de Reuters