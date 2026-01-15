Trump ve un alivio en la represión iraní y Teherán niega que se vaya a ejecutar a un hombre

Continúan las protestas antigubernamentales en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que le informaron de que las muertes en la represión de las protestas en Irán están disminuyendo y que cree que no hay un plan actual de ejecuciones ‍a gran escala, adoptando una postura de espera tras ⁠haber amenazado antes con intervenir.

Después de que el ministro iraní de Relaciones Exteriores dijo que Irán no tiene "ningún plan" para ahorcar a personas, los medios estatales iraníes informaron el jueves de que un hombre de 26 años detenido durante las protestas en la ciudad de Karaj no será condenado a muerte.

La organización de derechos humanos Hengaw, que informó más temprano en la semana de que Erfan Soltani iba a ser ejecutado el miércoles, dijo que se aplazó una orden de ejecución comunicada previamente, citando a sus familiares.

Los medios estatales iraníes dijeron que, si bien Soltani está acusado de coludirse contra "la seguridad interna y actividades de propaganda contra el régimen", la pena de muerte no se aplica a tales cargos.

Los comentarios de Trump el miércoles llevaron a los ‌precios del petróleo a retroceder desde máximos de varios meses y el oro caía desde un ⁠máximo histórico el jueves. Trump ha amenazado en repetidas ocasiones con ⁠intervenir en favor de los manifestantes en Irán, donde el poder clerical ha reprimido duramente los disturbios en todo el país desde el 28 de diciembre.

PROTESTAS PARECEN REMITIR

Personas dentro del país, contactadas por Reuters el miércoles y el jueves, dijeron que ‍las protestas parecen haber disminuido desde el lunes. Los flujos de información se han visto obstaculizados por un apagón de Internet durante una semana.

Las tensiones aumentaron el miércoles, cuando Irán dijo que ⁠había advertido a sus vecinos que golpearía las bases estadounidenses ‌en la región en caso de una agresión, mientras que un funcionario estadounidense afirmó que Washington estaba retirando parte del personal de sus instalaciones en la región.

Trump, que habló en la Casa Blanca, dijo que "fuentes muy importantes del otro lado" le informaron de que las muertes por la represión estaban disminuyendo. No obstante, no descartó una posible acción militar estadounidense, indicando que "vamos a observar cuál es el proceso" antes de señalar que su Gobierno recibió una "muy buena declaración" de Irán.

En ‌declaraciones separadas a ‌Reuters, Trump expresó su incertidumbre sobre si Reza Pahlavi, hijo del difunto sha de Irán y figura prominente de la fracturada oposición iraní, sería capaz de reunir apoyos dentro del país para tomar finalmente el poder. Según dijo, es posible que el Gobierno de Teherán caiga por las protestas, pero que en realidad "cualquier régimen puede fracasar".

Turquía, uno de los Estados de la región donde Estados Unidos tiene fuerzas, expresó su oposición al ​uso de la violencia contra Irán, y el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, comentó en una rueda de prensa en Estambul que la prioridad es evitar la desestabilización.

El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, mantuvo el jueves una conversación telefónica con su par iraní, Abbas Araghchi, y debatieron formas de apoyar la seguridad y la estabilidad en la región, informaron los medios estatales saudíes.

Qatar dijo el miércoles que la retirada de tropas de su base aérea de Al Udeid, la mayor que tiene Washington en Oriente Medio, se está "llevando a cabo en respuesta a las actuales tensiones regionales".

Irán lanzó misiles contra Al Udeid ‍el año pasado en respuesta a los ataques aéreos estadounidenses contra sus instalaciones nucleares durante la guerra de 12 días entre Teherán e Israel.

G7 CONDENA LA REPRESIÓN

El grupo de defensa de los derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, afirma haber verificado hasta la fecha la muerte de 2.435 manifestantes y 153 personas afiliadas al Gobierno en los disturbios que comenzaron con protestas por el alza de los precios antes de convertirse en uno de los mayores desafíos al poder clerical desde la revolución ​islámica de 1979.

El número de muertos ha eclipsado el de anteriores brotes de agitación aplastados por las autoridades iraníes, como las protestas de 2022 "Mujer, vida, libertad" y los disturbios desencadenados por unas disputadas elecciones en 2009.

Las autoridades iraníes afirmaron que las manifestaciones dejaron de ser ​protestas legítimas por agravios económicos para convertirse en disturbios fomentados por sus enemigos extranjeros, y acusaron a personas a las que calificaron de terroristas de atacar a las fuerzas de seguridad y bienes públicos.

Los países del Grupo de ⁠los Siete condenaron lo que calificaron de brutal represión del pueblo iraní por parte de las autoridades iraníes, y afirmaron que estaban dispuestos a imponer nuevas medidas restrictivas a Irán si seguía reprimiendo.

Con información de Reuters