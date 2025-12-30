Efecto Milei en La Rioja: la nafta aumentó 47,5% en un año y golpea el bolsillo de las familias

El precio de la nafta en La Rioja registró un fuerte incremento del 47,5% entre diciembre de 2024 y el 29 de diciembre de 2025, con un impacto directo en el bolsillo de los riojanos y en los costos del transporte. En ese período, el litro de nafta súper pasó de $1.142 a alrededor de $1.684, lo que se traduce en mayores gastos cotidianos para conductores particulares y para la actividad económica en general.

De acuerdo con datos publicados por el portal Economía Riojana, el valor del combustible tuvo durante 2025 una recomposición acumulada de $543 por litro. Al cierre de diciembre de 2024, el precio de la nafta súper se ubicó en $1.142, mientras que un año después el aumento sostenido consolidó el alza cercana al 50%, profundizando la presión sobre los ingresos y los costos de movilidad en la provincia.

Cuánto sale llenar el tanque

Para llenar un tanque de 35 litros de nafta súper se necesitarían $58.940, mientras que uno de 60 litros requeriría $101.040, tomando como referencia los precios actuales.

El 31 de diciembre del 2024 el litro de súper se encontraba en $1.142, en enero pasó a costar $1.173, en febrero $1.201, en marzo $1.224, en abril $1.252, el 1 de mayo $1.227, en junio se posicionó en $1.244, en julio cerró en $1.333, en agosto en $1.426, en septiembre terminó en $1.490, en octubre en $1.516 y cerró noviembre en $1.684. Diciembre fue el primer mes del año que terminó con el mismo valor.

Este proceso de suba de los precios generó una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los riojanos y una marcada disminución en el consumo de combustibles. Según los informes de la Secretaría de Energía de la Nación, desde hace seis meses se registra una caída constante en la cantidad de litros cargados en la provincia, reflejando cómo los aumentos afectan tanto a los automovilistas particulares como al transporte comercial y de servicios.

Los datos publicados por el portal riojano toman como referencia el precio de la nafta súper, el combustible más consumido en la provincia, con una participación cercana al 80% del mercado. El relevamiento se realizó a partir de los valores registrados en la estación de servicio del Automóvil Club Argentino, ubicada en la ciudad Capital de La Rioja.

Salarios de la construcción superan la inflación en septiembre

Según un informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, el salario de los trabajadores registrados en el sector en La Rioja registró un aumento interanual del 43,3% en septiembre, superando así la inflación nacional.

El mismo informe, publicado por el portal Economiariojana, indicó que este incremento llevó el sueldo promedio a $885.300. Durante el mismo período, la inflación alcanzó el 31,6%, por lo que los salarios del sector quedaron 11,8 puntos porcentuales por encima de la suba de precios.