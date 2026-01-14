Con aportes del Estado provincial, cómo evolucionó la tarifa del transporte en La Rioja en el 2025

Desde este lunes 12 de enero de 2026, el boleto mínimo del transporte urbano en la ciudad de La Rioja pasó a costar $1.000. La actualización implica un incremento del 66,6% respecto del valor anterior de $600 y reabre el debate sobre el costo del transporte público, el rol del Estado provincial y el impacto de los subsidios en el sistema.

El aumento se inscribe en una serie de ajustes aplicados a lo largo del último año. El 14 de enero de 2025, la tarifa básica había pasado de $300 a $450, lo que representó una suba del 50%. Luego, en junio del mismo año, el pasaje volvió a actualizarse y se ubicó en $600. De esta manera, en el lapso de doce meses, el boleto acumuló un incremento de $700, lo que equivale a una suba total del 233%.

A pesar de este aumento significativo, el valor del boleto de Riojabus continúa entre los más bajos del país si se lo compara con otras ciudades. Según datos relevados por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el boleto urbano más caro se paga en Pinamar, donde el mínimo alcanza los $2.625. En el otro extremo se encuentra el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una tarifa de $620, sostenida por fuertes subsidios del Estado nacional. En la región NOA, San Fernando del Valle de Catamarca tiene un boleto de $1.250, Santiago del Estero de $1.140 y San Miguel de Tucumán también de $1.250.

El subsidio estatal

Un factor central para explicar el valor actual del pasaje en La Rioja es el aporte del Estado provincial. De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Transporte, sin subsidios provinciales el boleto urbano debería ubicarse en torno a los $2.500. Actualmente, el Gobierno de La Rioja destina cerca de $1.000 millones mensuales para sostener el sistema de transporte público en todo el territorio provincial.

A este esquema se suma el Boleto Estudiantil Gratuito, una política que garantiza el acceso al transporte a estudiantes de todos los niveles educativos. Según datos de la empresa estatal, durante el último año alrededor de 20.000 estudiantes utilizaron este beneficio, lo que implica miles de viajes diarios que no tienen costo directo para los usuarios.

La nafta aumentó 47,5% en un año en La Rioja

El precio de la nafta en La Rioja aumentó un 47,5% entre diciembre de 2024 y el 29 de diciembre de 2025, generando un fuerte impacto tanto en el bolsillo de los riojanos como en los costos del transporte. Durante ese período, el litro de nafta súper pasó de $1.142 a aproximadamente $1.684, encareciendo los gastos diarios de los conductores particulares y elevando los costos de la actividad económica en general.

Según datos publicados por el portal Economía Riojana, durante 2025 el precio del combustible registró una recomposición acumulada de $543 por litro. A fines de diciembre de 2024, la nafta súper costaba $1.142, y un año después el incremento sostenido consolidó un aumento cercano al 50%, intensificando la presión sobre los ingresos de los hogares y los costos de movilidad en la provincia.