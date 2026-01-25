Changuito Federal: La Rioja se posicionó como la provincia más económica del NOA para llenar el carrito

El costo de la compra mensual en supermercados volvió a mostrar fuertes diferencias entre las provincias argentinas. Según el relevamiento “Changuito Federal”, elaborado por la consultora Analytica, la Patagonia se consolidó como la región más cara del país, mientras que el noreste (NEA) y el noroeste argentino (NOA) registraron los valores más bajos para un hogar promedio.

El estudio mide el precio de una canasta representativa de alimentos, bebidas y artículos de limpieza, calculada para cubrir el consumo mensual de una familia tipo. De acuerdo con los resultados más recientes, el changuito más costoso del país se encuentra en Santa Cruz, donde el valor promedio alcanzó los $890.350. Le siguen otras provincias patagónicas como Chubut ($876.576), Río Negro ($863.809), Tierra del Fuego ($860.986) y Neuquén ($840.602), confirmando una brecha significativa con el resto del país.

En el otro extremo del ranking aparecen las jurisdicciones con menor costo de compra mensual. Formosa se ubicó como la provincia más económica, con un valor promedio de $783.302, seguida por el conurbano bonaerense ($795.370) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($796.000).

En el caso de La Rioja, el informe de Analytica indicó que el costo del changuito mensual asciende a $807.770. Este valor posiciona a la provincia dentro del grupo de las más accesibles del país, por debajo del promedio nacional y lejos de los niveles registrados en la Patagonia.

El relevamiento también analizó la evolución mensual de los precios. En la comparación con el mes anterior, los mayores aumentos absolutos se registraron en Misiones, con una suba de $46.037, seguida por San Juan ($40.688) y Santa Cruz ($39.218).

Entre los rubros que más presionaron sobre el costo total de la canasta, Analytica destacó el comportamiento de las carnes. El asado fue el corte con mayores incrementos, con subas que oscilaron entre el 10% y el 15% según la provincia. En tanto, la carne picada mostró aumentos más moderados, de entre el 4% y el 8%, aunque en Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego los incrementos llegaron a rondar el 16%.

Inflación por rubros en el NOA

Este martes 13 de enero, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) presentó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025, revelando que la región del noroeste (integrada por La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero) registró una inflación del 2,6%, por debajo del 2,8% a nivel nacional.

Dentro de este contexto, los rubros más afectados fueron la división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,6%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,5%), Comunicación (2,8%). Por otra parte, las tres divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre fueron Prendas de vestir y calzado (0,8%), Recreación y cultura (1%), Educación (1%).

Con respecto al acumulado en la región desde diciembre de 2024, el informe del INDEC indicó que la inflación más alta estuvo en los rubros de Educación (76,5%), Restaurantes y hoteles (40,1%), Vivienda, agua, electricidad, gas, y otros combustibles (37,5%).

Asimismo, los rubros que menor variación de precios tuvieron fueron Prendas de vestir y calzado (18,1%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (18,1%), y Bebidos alcohólicas y tabaco (24%).

En cuanto a la variación de precios acumulada durante el 2025, los dos alimentos más afectados fueron Carnes y derivados (55,5%), y Frutas (46,5%). En tanto, los que menos variación de precios tuvieron fueron Verduras, Tubérculos y Legumbres (8,7%), y Leche, productos lácteos y huevos (17,5%).