Doná Sangre en Verano: cómo es la novedosa campaña de La Rioja para concientizar

El Gobierno de La Rioja, a través del Ministerio de Salud, comenzó una nueva campaña de donación de sangre en el Centro Regional de Hemoterapia del Hospital Vera Barros. El pedido de voluntarios para donar sangre es fundamental, ya que se destacó que cada donación puede salvar hasta tres vidas en los diversos procesos médicos que se llevan a cabo

Entre los datos oficiales publicados por el Estado, se conoce que nueve de cada diez personas necesitarán sangre para ellos mismos o para algún amigo/pariente en algún momento de su vida. Además, las donaciones regulares de sangre de personas sanas son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se precise.

Entre las intervenciones que pueden necesitar sangre se destacan las mujeres con complicaciones obstétricas (embarazos ectópicos, hemorragias antes, durante o después del parto), los niños y niñas con anemia grave, a menudo causada por el paludismo o la malnutrición.

A esos sectores se les suma las personas con traumatismos graves y muchos pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas y médicas complejas y pacientes con cáncer. También se precisa sangre para realizar transfusiones periódicas en personas afectadas por enfermedades, como la talasemia o la drepanocitosis, y se utiliza para la elaboración de diversos productos, por ejemplo factores de coagulación para los hemofílicos.

Los requerimientos

Entre los mitos que se deben eliminar, los profesionales aclararon que donar sangre no adelgaza ni tampoco engorda, no produce acostumbramiento y no es viable el contagio de enfermedades por donación, ya que los materiales desechables que se emplean anulan cualquier vía de contagio posible.

Los interesados en donar sangre lo podrán realizar en el Hospital Vera Barros, sobre Calle Madre Teresa de Calcuta, de lunes a viernes de 7:30 a 11 de la mañana, sábados y feriados de 8 a 11 AM. Podrán donar quienes tengan entre 16 y 65 años, pesar más de 55 kilos, hay que sentirse bien de salud y presentar el DNI.

La Rioja lanzó su campaña de vacunación gratuita

El Ministerio de Salud de La Rioja lanzó una nueva campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR) destinada a embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de prevenir casos graves de bronquiolitis en recién nacidos.

La doctora Silvia De Donatis, jefa de inmunizaciones del Ministerio, destacó el éxito de la campaña inicial realizada en 2024, la cual logró una importante reducción en hospitalizaciones, complicaciones y fallecimientos de lactantes. En esta nueva etapa, el inicio anticipado de la campaña permitirá que los primeros bebés nazcan protegidos antes de la temporada de frío, cuando el virus circula con mayor intensidad.

"Al vacunar a la mamá, ella genera inmunidad que se transfiere al bebé durante el embarazo y luego mediante la lactancia materna. Esto es fundamental, ya que el recién nacido no puede recibir directamente esta vacuna", explicó De Donatis.

La vacuna estará disponible en todos los centros de salud, vacunatorios públicos y privados, sin necesidad de turno ni indicación médica. Las mujeres embarazadas solo deben presentar su documento o carnet de control prenatal. La doctora subrayó que es imprescindible respetar las semanas recomendadas para la aplicación (32 a 36) para garantizar la efectividad y seguridad del proceso.