Reino Unido introducirá el DNI digital obligatorio para los trabajadores

sep (Reuters) -Reino Unido anunció el viernes que introducirá un nuevo sistema de identificación digital obligatorio para todos los ciudadanos y residentes británicos que comiencen un nuevo trabajo, como medida para disuadir la inmigración irregular.

"Será más difícil trabajar ilegalmente en este país, lo que hará más seguras nuestras fronteras", dijo el primer ministro, Keir Starmer, en un comunicado en el que anunciaba la medida, de la que ya se había informado anteriormente.

Los sondeos muestran que la inmigración encabeza las preocupaciones de los votantes en Reino Unido, con Starmer sometido a una intensa presión para que detenga a los inmigrantes que entran irregularmente en el país haciendo travesías en pateras desde Francia.

Los planes, que el Gobierno había dicho previamente que estaba estudiando, suscitaron críticas de opositores políticos que afirman que no disuadirían a los inmigrantes y podrían vulnerar las libertades civiles.

Según el Gobierno, el DNI digital se guardaría en los teléfonos móviles de los ciudadanos y pasaría a formar parte obligatoria de los controles que los empleadores ya tienen que hacer al contratar a un trabajador.

Con el tiempo, también se utilizaría para dar acceso a otros servicios como guarderías, asistencia social y acceso al registro fiscal.

En la década de 2000, el Partido Laborista de Starmer, entonces dirigido por Tony Blair, intentó introducir un documento de identidad, pero el plan fue finalmente abandonado por el sucesor de Blair, Gordon Brown, tras la oposición que lo calificó de violación de las libertades civiles.

A los británicos no se les han expedido carnés de identidad desde su abolición tras la Segunda Guerra Mundial y suelen utilizar otros documentos oficiales, como pasaportes y permisos de conducir, para demostrar su identidad cuando es necesario.

Con información de Reuters