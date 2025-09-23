Los drones que cerraron el aeropuerto de Copenhague eran pilotados por un "operador capacitado"

La policía ofrece una rueda de prensa sobre la detención de tres personas

23 sep (Reuters) -La policía danesa dijo el martes que los drones que cerraron el lunes el principal aeropuerto del país parecían haber sido pilotados por "un operador capacitado" y añadió que no se había identificado a ningún sospechoso.

Los aeropuertos de Copenhague y Oslo, los dos más transitados de la región nórdica, permanecieron cerrados durante horas después de que se observaran drones en su espacio aéreo a última hora del lunes, dejando a decenas de miles de pasajeros varados al desviarse los vuelos.

"Hemos llegado a la conclusión de que se trataba de lo que llamaríamos un operador capacitado", dijo el martes a la prensa el comisario jefe de la policía danesa, Jens Jespersen, refiriéndose a los drones observados en Copenhague.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Es un actor que tiene las capacidades, la voluntad y las herramientas para exhibirse de esta manera", dijo Jespersen, y añadió que era demasiado pronto para decir si los incidentes en Dinamarca y Noruega estaban relacionados.

El aeropuerto de Copenhague permaneció cerrado durante cuatro horas al verse dos o tres drones de gran tamaño volando en sus inmediaciones, según las autoridades, mientras que el aeropuerto de Oslo permaneció cerrado durante tres horas tras dos avistamientos, según la policía local.

Jespersen dijo que los drones en Dinamarca vinieron de varias direcciones diferentes, encendiendo y apagando sus luces, antes de desaparecer finalmente después de varias horas.

Con información de Reuters