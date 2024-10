La motosierra de Milei y la crítica situación de los trabajadores estatales: ATE La Rioja detalló los últimos despidos

Las medidas del Gobierno nacional, conducido por el presidente Javier Milei, profundizaron una crisis económica que tuvo un gran impacto en varios sectores estatales que son víctima de los recortes y el desfinanciamiento. Tal es el caso de 180 trabajadores de la provincia de La Rioja que, según lo informado por el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Alfredo Arana, fueron despedidos "en todas las reparticiones nacionales".

En diálogo con el medio Riojavirtual, el referente indicó que, si bien la cifra no incluye el régimen de despidos voluntarios que se implementaron en algunos organismos, como el INTA y el Correo Argentino. En donde se produjeron "las mayores sangrías de personal" se destaca el sector de Agricultura Familiar, con 30 despidos, el programa de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan Enia) del Ministerio de Salud, que tuvo 30 cesantías, y la delegación local del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que registró 20 personas despedidas.

En marzo de este año el Gobierno nacional cerró el Instituto de Agricultura Familiar, así como en abril se desguazó el Plan Enia. El referente señaló que también se dieron de baja becas en organismos como el CONICET La Rioja y el CRILAR. En esa línea, puntualizó que en la provincia hay casi 600 empleados nacionales. Finalmente, Arana advirtió que se esperan nuevos despidos en los próximos días tras la decisión del Gobierno nacional de disolver la AFIP y su advertencia de que habrá 3.000 empleados desvinculados en todo el país.

Un año difícil para los trabajadores

Entre los despidos que hubo en el sector Estatal, en el mes de marzo, a pocos meses de haber asumido Javier Milei, en la provincia de La Rioja se registraron 30 despedidos tras la elimicación del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), lo que impactó, en total, a 900 personas en todo el territorio nacional.

El 80% de los despedidos, había informado la delegada del INAFCI en La Rioja, Yaneth Atencio, eran profesionales y opinó: "En La Rioja son 30 trabajadores, distribuidos en todos los departamentos. El que menos antigüedad tiene está hace 10 años, en mi caso llevo 12 años trabajando. Son 900 puestos que se van a sin quedar trabajo, a nivel país, si finalmente se avanza".

Ya por el mes de abril, en diálogo con El Destape Radio, Arana, detalló que se habían dejado de pagar servicios y los alquileres de la mayoría de las oficinas, mientras que las de edificio propio dejaron de pagar los servicios, así como el servicio de limpieza, la luz, agua, e internet. "Se cancelaron prácticamente todos los pagos. Eso desde el inicio de enero, porque el gobierno anterior dejó pagado hasta diciembre y desde que está este gobierno libertario no se pagó nada", remarcó.

Ese mismo mes, durante Semana Santa, se registraron alrededor de 120 despidos en La Rioja. Los trabajadores fueron recibidos por el gobernador Ricardo Quintela, que dialogó sobre la preocupación por la situación y el cierres de los organismos nacionales en la provincia y en todo el país, además de brindarles su apoyo para que sigan manifestando por las reincorporaciones de sus compañeros.

El mes de julio, trabajadores del gremio Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), protestaron frente a la Casa Central de ANSES en la capital de la provincia por los despidos que hubo en la entidad. En ese momento habían llegado telegramas de despidos de tres trabajadores de la zona sur, en el Parque de la Familia.

El organismo señaló que los despidos no tuvieron justificación válida, y que sólo responden a una política de ajuste que buscaría precarizar las condiciones laborales en el organismo. Los delegados de APOPS exigieron que no puede suceder "cerrar por cerrar y comenzar a despedir".