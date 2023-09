El desafío de una mirada sistémica para acabar con el desperdicio de alimentos

Por Jorge Meza, oficial superior de Políticas para América Latina y el Caribe, y representante de la FAO en Argentina.

Este 29 de septiembre de 2023 es la cuarta ocasión en la que conmemoramos el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos (PDA), (https://www.fao.org/platform-food-loss-waste/flw-events/international-day-food-loss-and-waste/es) aprobado en 2019 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En un mundo donde hay personas que no comen bien (o que no comen) es inconcebible que se pierdan alimentos debido a una gestión inadecuada en su producción y almacenamiento, o se desperdicien en el proceso de preparación y consumo. O, peor aún, que se conviertan en basura porque desde lo estético no son aceptables para el mercado, aunque nutricionalmente estén en perfectas condiciones, como ocurre -sobre todo- con las frutas y verduras, que ante la menor "manchita" o muesca, ya no son "apetecibles" para los consumidores.

A nivel mundial, alrededor de 735 millones de personas siguen pasando hambre y aproximadamente el 14 % de los alimentos que se producen se pierde desde que se cosecha hasta que llega a los mercados. Y a esto se suma que minoristas y consumidores terminan desperdiciando otro 17 %.

En Argentina se pierden unos 16 millones de toneladas de alimentos, lo que representa el 12,5 % de la producción agroalimentaria nacional. Más allá de las cifras (que ya de por sí son elocuentes), estos números significan que millones de personas ven comprometido su presente y su futuro, por una reducción en la disponibilidad y el encarecimiento de los alimentos disponibles a causa de esta situación.

Quien no accede a una buena alimentación -en especial desde la infancia- tendrá más complicado su desarrollo en todos los aspectos. A la vez, su salud muy probablemente se verá comprometida con el paso del tiempo.

Esta cuarta celebración del Día Internacional para reducir las PDA se focaliza en una mirada sistémica de la cadena de valor en todo su recorrido, en fortalecer los sistemas agroalimentarios y contribuir a erradicar el hambre, con perspectiva de género y teniendo en cuenta la protección de los recursos naturales y la mitigación del cambio climático.

En este planeta somos un "Todo". Los seres vivos y su medio están intrínsecamente unidos y por lo tanto cada una de nuestras acciones repercutirá sobre nuestro entorno y sobre nosotros mismos y los demás.

La mirada sistémica permite generar conciencia en todos los niveles para proponer y poder cumplir con prácticas de producción y consumo más eficientes, sostenibles, inclusivas y resilientes.

Este año el lema nacional es #Valoremos los alimentos y #Sin desperdicio: actuemos para la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. No se trata solamente de producir más, sino de ser más eficientes en la producción y en el consumo.

