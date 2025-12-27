La Rioja se destaca en el Índice del Inversor Verde 2025 y consolida su perfil de inversión sostenible

La Rioja se posiciona como una de las provincias líderes en inversión sostenible del Norte Grande argentino, gracias a sus indicadores favorables para proyectos que combinan desarrollo económico y cuidado del medio ambiente. En este contexto, autoridades provinciales participaron de la presentación del Índice del Inversor Verde 2025.

El encuentro se desarrolló en la Delegación de la Unión Europea en Argentina y reunió a representantes de los gobiernos provinciales del Norte Grande. El informe utiliza 35 indicadores agrupados en tres dimensiones principales: facilidad, seguridad y sostenibilidad. Estas dimensiones evalúan aspectos como infraestructura, conectividad digital, presión fiscal, protección de la propiedad, potencial de recursos naturales, capacidad institucional y preparación ante el cambio climático. Cada indicador se mide en una escala común de 0 a 1, con ponderaciones equilibradas entre las dimensiones.

Participaron también organismos internacionales y entidades del sector público y privado, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Unión Industrial Argentina (UIA), Consejo Federal de Inversiones (CFI), entre otros.

La Rioja en el podio de las provincias

En el análisis general presentado por el estudio, La Rioja ocupa el podio de las provincias y el mismo especifica que se caracteriza por "un equilibrio entre sus fortalezas en su matriz energética y la formación universitaria. Su desafío es fortalecer su infraestructura y formación técnica en sectores estratégicos para la transición”.

En este sentido, le siguen las provincias de Corrientes, Jujuy y Catamarca y presentan un clima favorable para hacer y proteger inversiones, efectuando condiciones institucionales y productivas que la posicionan como un territorio atractivo para el desarrollo de proyectos. El estudio subraya, además, que el verdadero potencial del Norte Grande no reside en la competencia entre provincias, sino en la articulación de fortalezas complementarias para construir una estrategia regional común.

Qué es el Índice del Inversor Verde

El Índice del Inversor Verde es una plataforma creada por investigadores de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el CONICET, que funciona como un termómetro del desarrollo, mostrando en qué provincias es más fácil, seguro y sostenible invertir. La iniciativa, apoyada por el programa Impacto Verde de la Unión Europea, constituye la primera medición comparativa subnacional centrada en las condiciones para la inversión verde en el Norte Grande.

El Norte Grande, formado por Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, ocupa casi un tercio del territorio argentino y alberga más de nueve millones de habitantes. A pesar de las históricas desigualdades regionales, la zona cuenta con recursos estratégicos, como la mayor superficie boscosa del país, una gran diversidad vegetal y sectores productivos innovadores, lo que la posiciona como un espacio clave para fomentar un desarrollo verde, competitivo e integrado.