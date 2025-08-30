Denuncian muerte de otro opositor detenido en Nicaragua

Foto de archivo. Feligreses participan en la danza tradicional nicaragüense de Los Chinegros

La oposición de Nicaragua denunció el sábado la muerte bajo custodia del gobierno del abogado Carlos Cárdenas, arrestado hace 15 días por policías, el segundo opositor que fallece tras las rejas en la semana y en el quinto desde 2019.

Cárdenas fue detenido el 15 de agosto tras ser sacado por la fuerza de su casa en Managua, durante redadas policiales contra opositores al gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta, Rosario Murillo.

"La dictadura sandinista entrega otro preso político muerto a familiares", dijo la Gran Confederación Opositora Nicaragüense (GCON), una plataforma que agrupa a organizaciones sociales y políticas del país centroamericano.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Condenamos enérgicamente este crimen político y de Estado, denunciamos nacional e internacionalmente el terrorismo que ejecuta Ortega y Murillo en contra de los nicaragüenses", agregó en un comunicado en su cuenta de X.

El lunes, la oposición nicaragüense denunció la muerte de Mauricio Alonso, detenido a mediados de julio por agentes del gobierno.

Enrique Avanza, dirigente del colectivo de organizaciones sociales y políticas nicaragüenses Plataforma de Unidad Democrática (PUDE) confirmó a Reuters la muerte de Cárdenas, pero no dio mayores detalles.

Reuters no pudo comunicarse directamente con la familia del fallecido. El gobierno de Nicaragua no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Cárdenas había estado preso tras la revuelta social de abril de 2018, luego de actuar como asesor de la Conferencia Episcopal que fue mediadora en un diálogo con Ortega.

Nicaragua vive una crisis política desde 2018, cuando una ola de protestas contra el gobierno fue reprimida violentamente por policías y paramilitares, dejando unos 350 fallecidos, más de 2.000 heridos y cientos de miles de exiliados.

Con información de Reuters