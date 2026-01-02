Xi recibirá al presidente surcoreano el domingo en un clima de tensión con Japón

FOTO DE ARCHIVO. En esta ilustración se ven banderas chinas y surcoreanas impresas

Por Joyce Lee y Heejin Kim ‍y Laurie Chen

SEÚL/PEKÍN, 2 ene (Reuters) - El presidente chino, Xi Jinping, recibirá al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en una visita de Estado que comenzará el domingo, lo que señala la intención de ‍Pekín de estrechar lazos con Seúl en ⁠un escenario de tensas relaciones con Japón por Taiwán.

La visita supone el segundo encuentro entre Xi y Lee en apenas dos meses, un intervalo inusualmente corto que señala el gran interés de China por reforzar los lazos con Seúl e impulsar la colaboración económica y el turismo, según analistas.

La relación entre China y Japón alcanzó su punto más bajo en años después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, insinuara en noviembre que Tokio podría emprender acciones militares si Pekín atacaba Taiwán.

La invitación de Xi a Lee a una visita de Estado a partir del domingo es un movimiento calculado dirigido a profundizar las relaciones bilaterales, ‌especialmente antes de que el líder surcoreano visite Japón, según analistas.

"China quiere enfatizar la ⁠importancia de Corea del Sur un poco más que ⁠antes", dijo Kang Jun-young, profesor de economía política en la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros.

"China parece haber decidido estratégicamente que sería mejor que (Lee) visitara China antes de que Corea del Sur vuelva a celebrar ‍una cumbre con Japón", añadió.

Wi Sung-lac, principal asesor de seguridad de Lee, dijo el viernes que esperaba que la cumbre Lee-Xi abriera un "nuevo capítulo" en los lazos ⁠bilaterales.

Añadió que los dos países estaban preparando más ‌de 10 acuerdos sobre economía, empresas y clima, aunque no estaban trabajando en un comunicado conjunto.

El Gobierno de Lee ha dicho que pretende "restaurar" los lazos con Pekín y ha reconocido que China es el mayor socio comercial de Corea del Sur.

El giro se produce tras la tensa relación entre ambos países bajo el mandato del predecesor de Lee, Yoon Suk-yeol, debido a su mayor alineamiento con ‌Washington y Tokio, ‌así como a sus críticas a la gestión china de Taiwán.

Ahora, Corea del Sur intenta mantener un equilibrio, pero inclinándose por la cooperación con China para evitar verse envuelta en problemas que amenacen a la potencia industrial asiática.

Lee dijo en diciembre que no tomaría partido en la disputa diplomática entre China y Japón.

LA ALIANZA CON EEUU Y COREA DEL ​NORTE

Sin embargo, China y Corea del Sur se enfrentan a problemas complejos, mientras China desafía a Estados Unidos, el principal aliado de Corea del Sur en la región, y Corea del Norte, que posee armas nucleares, sigue siendo impredecible.

China es el principal aliado y salvavidas económico de Corea del Norte.

Shin Beom-chul, exviceministro de Defensa surcoreano e investigador principal del Instituto Sejong, dijo que Xi y Lee podrían discutir algunos temas polémicos, como los esfuerzos para modernizar la alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos.

En la actualidad, unos 28.500 soldados ‍estadounidenses tienen su base en Corea del Sur para contrarrestar cualquier amenaza de Corea del Norte.

Responsables estadounidenses han señalado un plan para hacer que esas fuerzas estadounidenses sean más flexibles para responder a otras amenazas, como la defensa de Taiwán y el control del creciente alcance militar de China.

"Corea no se limita a responder a las amenazas en la península", dijo el general Xavier Brunson, comandante de las fuerzas estadounidenses en ​Corea, en un foro celebrado el 29 de diciembre. "Corea se encuentra en la encrucijada de una dinámica regional más amplia que configura el equilibrio de poder en todo el noreste de Asia", dijo.

Wi, el asesor de seguridad, ​dijo que Corea del Sur también trataría de asegurar a China que sus planes de construir submarinos de propulsión nuclear tenían como único objetivo disuadir a Corea del Norte.

La agenda de ⁠Lee con Xi incluye persuadir a China para que facilite el diálogo con Corea del Norte, según los expertos, en un momento en que Corea del Norte ha desestimado el acercamiento de Lee.

(Información adicional de Brenda Goh, Hyunjoo Jin; redacción de Ju-min Park; edición de Raju Gopalakrishnan; edición en español de Paula Villalba)