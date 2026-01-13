Takaichi se reúne con el presidente surcoreano para hablar de seguridad y relaciones económicas

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, estrecha la mano del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, al comienzo de su cumbre en Nara, al oeste de Japón

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y el presidente ‍surcoreano, Lee ⁠Jae-myung, se reunieron el martes en Japón, en un encuentro en el que los dos vecinos de Asia Oriental buscan reforzar la seguridad y la cooperación económica.

Se espera que ambos ‌líderes discutan la desnuclearización ⁠de la península ⁠coreana, el destino de los ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del ‍Norte y la cooperación en áreas como ⁠la inteligencia artificial ‌y los semiconductores.

La reunión en Nara, prefectura natal de Takaichi, tiene lugar una semana después de que Lee se ‌reuniera ‌con el presidente chino Xi Jinping. Tokio y Pekín siguen inmersos en una disputa diplomática tras los comentarios ​de Takaichi en los que afirmó que Japón podría desplegar sus fuerzas si un ataque chino a Taiwán supusiera una amenaza existencial.

China considera Taiwán parte de ‍su territorio, una afirmación que la isla autónoma rechaza.

Lee, que pasará dos días en Japón, dijo anteriormente que, aunque el ​enfrentamiento diplomático no era deseable para la paz regional, no intervendría ​en la disputa.

Takaichi y Lee harán un comunicado conjunto tras ⁠su cumbre.

Con información de Reuters