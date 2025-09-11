El Ejército alemán necesita más del doble de efectivos, según su comandante

FOTO ARCHIVO: Tropas alemanas son vistas en Rukla

El Ejército alemán necesita sumar 100.000 soldados activos a los 62.000 actuales para cumplir los nuevos objetivos de la OTAN destinados a aumentar la preparación ante la creciente amenaza de una agresión rusa, dijo su comandante en un documento confidencial al que tuvo acceso Reuters el jueves.

"Es imperativo que el Ejército esté suficientemente preparado para la guerra en 2029 y que proporcione las capacidades que Alemania prometió (a la OTAN) en 2035", escribió el jefe del Ejército, Alfons Mais, en una carta fechada el 2 de septiembre y dirigida al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Carsten Breuer.

Mais dijo que alcanzar los objetivos era imposible con los niveles de personal aprobados actualmente, que incluyen también 37.000 soldados no activos.

Alemania ya ha empezado a aumentar sus compromisos con los aliados de Europa del Este, entre otras cosas con la creación de una brigada alemana en Lituania, que contará con unos 5.000 soldados, y el despliegue de una patrulla naval en el Báltico para contrarrestar el sabotaje submarino.

Mais pidió un aumento de unos 45.000 soldados activos para 2029, el año en que la alianza liderada por Estados Unidos ha dicho que espera que Rusia sea capaz de atacar a gran escala a los aliados occidentales.

Moscú ha negado sistemáticamente cualquier intención de librar una guerra contra la OTAN o sus miembros.

Además, para cumplir los objetivos de la OTAN acordados en una cumbre en junio y acumular reservas para una guerra de desgaste del tipo de la que Rusia está librando en Ucrania, Mais proyectó la necesidad de otros 45.000 soldados activos para 2035.

También pidió unos 10.000 soldados más para reforzar la defensa territorial.

Un portavoz del Ministerio de Defensa en Berlín no quiso hacer comentarios sobre el documento, alegando su carácter confidencial.

