Davos inicia una nueva era en pugna con un orden mundial estremecido por Trump

Una vista de dron muestra la ciudad de Davos antes de la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM)

Las élites empresariales y políticas viajarán a la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos la ‍próxima semana con su visión ⁠de un orden económico mundial basado en normas puesta a prueba hasta el límite.

La esperada aparición del presidente estadounidense Donald Trump en el balneario de montaña suizo pone de relieve la distancia entre su agenda y el enfoque basado en el consenso del FEM, que se ha enfrentado a duras críticas por ser una tertulia de ricos.

Su política de "Estados Unidos primero" ha llevado a que los aranceles ‌se usen como castigo, a la intervención militar en ⁠Venezuela, a la amenaza de tomar ⁠Groenlandia por la fuerza y a una retirada de Estados Unidos de la cooperación sobre el clima, la salud y otros retos ‍en el mundo.

El Gobierno Trump también ha amenazado al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con ⁠una acusación penal, lo que ha ‌llevado a muchos de los principales banqueros centrales a emitir una declaración defendiéndolo y a la independencia del banco central.

Los líderes del FEM, que bautizaron su quincuagésima séptima edición como "Un espíritu de diálogo", dicen que, dada la incertidumbre actual, reunirse para trazar un ‌camino a ‌seguir en los negocios y la política es crucial.

"El diálogo no es un lujo, es una necesidad", dijo el presidente y presidente ejecutivo del FEM, Borge Brende, exministro noruego.

Pero otros afirman que, con Estados Unidos y China ​aprovechando el poder para satisfacer los intereses nacionales, el FEM corre el riesgo de quedarse obsoleto.

"¿Quién va a defender el orden internacional basado en normas?", dijo Daniel Woker, exembajador suizo y experto en relaciones exteriores.

"Para ser muy franco, en un sistema en el que todo el mundo solo mira por sí mismo, no tiene razón de ser. Es ‍un acontecimiento del pasado".

Los observadores de Davos también se preguntan si el evento ha perdido ímpetu desde que su fundador, Klaus Schwab, de 87 años, dejó la presidencia en abril.

El último foro tiene mucho que discutir, desde cómo manejar la versión de Trump de la ​Doctrina Monroe que establece la supremacía de Estados Unidos en el hemisferio occidental, hasta las formas en que la inteligencia artificial está cambiando el ​mundo.

La cita se celebra justo después de una de las peores tragedias modernas de Suiza, el incendio de un bar ⁠de una estación de esquí en el que murieron 40 personas.

(Reporte adicional de Selena Li en Hong Kong y Dmitry Zhdannikov y Mark John en Londres. Edición en español de Javier López de Lérida)