La Rioja lanzó la convocatoria al Mercado de Industrias Creativas MIC 2026: los detalles

El Gobierno de la Provincia de La Rioja, a través de su Secretaría de Culturas, abrió la convocatoria para participar del Mercado de Industrias Creativas (MIC) 2026. Este evento, que se realizará durante febrero en el Paseo de Artesanías Dionisio Díaz, y busca promover la exhibición, el intercambio y la comercialización de producciones culturales locales. El objetivo es dar oportunidades a artistas, emprendedores y colectivos creativos para un espacio para visibilizar su trabajo y generar oportunidades de negocio.

La convocatoria está dirigida a hacedores y referentes de diversos rubros, entre ellos artesanías (en sus variantes textil, cerámica, cuero, madera, metales, piedra, luthería y cestería, tanto en expresiones tradicionales, de arte popular como urbanas); artes visuales (dibujo, pintura, escultura, grabado y fotografía); sector editorial (libros, fanzines y encuadernación); y diseño (objetos, indumentaria e impresión 3D).

El MIC tiene como propósito central generar un ámbito de encuentro interdisciplinario en torno a las industrias creativas y culturales, promoviendo la circulación, la visibilidad y el intercambio de producciones, con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico, cultural y social de la provincia.

El evento se llevará a cabo durante el mes de febrero en tres períodos específicos: del 5 al 8 de febrero, del 12 al 16 de febrero, y finalizará el fin de semana del 20 y 21 de febrero. Las actividades se desarrollarán diariamente en el horario de 19 a 23 horas.

El MIC se desarrollará en el Paseo de Artesanías Dionisio Díaz, en Pelagio B. Luna 764, en La Rioja Capital. Cabe destacar que, además de los stands de exhibición y venta, el evento contará con una agenda de talleres artísticos y propuestas escénicas.

Te Cuento la Chaya: La Rioja convoca a escritores para un concurso literario

El Gobierno de La Rioja, a través de la Secretaría de Culturas, abrió la convocatoria para el 1° Concurso Nacional y 6° Concurso Regional de Microrrelatos “Te cuento la Chaya” 2026, en el marco del programa Letras en Conexión y de las actividades de la tradicional Fiesta de la Chaya.

El certamen está dirigido a escritoras y escritores mayores de 16 años, sean riojanos o residentes en cualquier provincia del país por más de dos años. Su objetivo es fomentar la creación literaria y promover el formato del microrrelato, una forma de ficción breve que ha ganado popularidad entre autores y lectores.

Desde la Secretaría de Culturas destacaron que la Chaya, como tradición popular emblemática de La Rioja, representa un espacio privilegiado para la creación de nuevas miradas, relatos y sensibilidades, al mismo tiempo que se nutre de la historia, las costumbres y la vida cotidiana de la provincia.

Quienes deseen participar podrán enviar sus textos hasta el viernes 27 de febrero de 2026. La Secretaría difundió las bases completas, modalidades de envío y criterios de selección a través de sus canales oficiales.