Zelenski se reunirá con Trump el domingo para hablar de territorio y seguridad

El ‍presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, abordará el domingo en Florida con el mandatario estadounidense, Donald Trump, las cuestiones ‍territoriales, el principal escollo ⁠en las conversaciones para poner fin a la guerra, mientras se acerca la conclusión de un marco de paz de 20 puntos y un acuerdo sobre garantías de seguridad.

Al anunciar la reunión, Zelenski dijo que "se pueden decidir muchas cosas antes de Año Nuevo", mientras Washington sigue impulsando los esfuerzos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, el conflicto ‌más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra ⁠Mundial.

"En cuanto a los temas sensibles: ⁠discutiremos tanto sobre Donbás como sobre la central nuclear de Zaporiyia. Sin duda, también discutiremos otros temas", dijo a periodistas ‍en un chat de WhatsApp.

Rusia quiere que Ucrania se retire de las partes de la región ⁠oriental de Donetsk que sus ‌tropas no han logrado ocupar durante casi cuatro años de guerra, ya que busca el control total de Donbás, que comprende las regiones de Donetsk y Lugansk. Kiev quiere que se detengan los combates en los frentes ‌actuales.

Estados Unidos, ‌en busca de un compromiso, propuso una zona económica libre si Ucrania abandonaba la zona. No está claro cómo funcionaría en la práctica.

Las cuestiones territoriales siguen siendo un obstáculo para el avance de las ​negociaciones. Según Zelenski, cualquier compromiso territorial deberá ser decidido por el pueblo ucraniano en un posible referéndum.

La central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, está situada en la línea del frente y controlada por las fuerzas rusas.

AFINAR DETALLES

Zelenski añadió que su reunión con Trump tenía como objetivo "refinar cosas" en los borradores y discutir ‍posibles acuerdos sobre la economía de Ucrania.

Agregó que no estaba preparado para decir si se firmaría algún acuerdo durante su visita, pero que Ucrania estaba abierta a ello.

Un acuerdo sobre garantías de seguridad entre Ucrania y Estados Unidos estaba "casi listo" ​y el borrador del plan de 20 puntos estaba completo en un 90%, añadió Zelenski.

Recelosa de las garantías fallidas de sus aliados ​en el pasado, Ucrania busca acuerdos sólidos y jurídicamente vinculantes para evitar nuevas agresiones rusas.

La Casa Blanca no respondió ⁠inmediatamente a una petición de comentarios.

No estaba claro qué propuestas del plan de paz estaría dispuesto a aceptar Moscú.

Con información de Reuters