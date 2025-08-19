Zelenski dice que las garantías de seguridad para Ucrania se diseñarán en 10 días

FOTO DE ARCHIVO. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y líderes europeos en el transcurso de las negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el martes tras su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los líderes europeos que las garantías de seguridad para Kiev probablemente se elaborarán dentro de 10 días.

"Las garantías de seguridad probablemente serán estudiadas con lupa por nuestros socios y surgirán cada vez más detalles. Todo esto se formalizará de alguna manera sobre el papel dentro de la próxima semana o 10 días", dijo Zelenski en una rueda de prensa al término de sus reuniones.

Trump dijo a Zelenski el lunes que Estados Unidos ayudaría a garantizar la seguridad de Ucrania en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia, aunque el alcance de tal ayuda no quedó claro de inmediato.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Es importante que Estados Unidos envíe una señal clara de que estará entre los países que ayudarán a coordinar y también participará en las garantías de seguridad para Ucrania", dijo Zelenski. "Creo que es un gran paso adelante".

Aunque un acuerdo de paz parecía estar lejos de ser inminente después de las reuniones en Washington, Zelenski dijo que su reunión del lunes con Trump fue la "mejor" hasta el momento.

También dijo que Ucrania estaba dispuesta a reunirse con Rusia en "cualquier formato" y que las cuestiones territoriales se discutirían a nivel bilateral con el presidente ruso, Vladimir Putin, pero aún no se han programado fechas para una posible reunión con Moscú.

"La cuestión de los territorios es algo que dejaremos entre Putin y yo", dijo Zelenski.

Añadió que una parte de las garantías de seguridad para Ucrania es un paquete de armamento estadounidense "que incluye principalmente aviones, sistemas de defensa antiaérea", entre otros.

"Efectivamente, hay un paquete con nuestras propuestas por valor de 90.000 millones de dólares", dijo Zelenski.

"Y tenemos acuerdos con el presidente de EEUU de que, cuando se abran nuestras exportaciones, comprarán drones ucranianos. Esto es importante para nosotros."

Con información de Reuters