Zelenski cree que Trump podría ayudar a cambiar la postura de Xi sobre la guerra de Rusia en Ucrania

El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una reunión de alto nivel sobre Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el martes que cree que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría ayudar a cambiar la postura del presidente chino, Xi Jinping, sobre la guerra de Rusia en Ucrania.

"Creo que el presidente Trump puede cambiar la actitud de Xi Jinping ante esta guerra, porque no creemos que China quiera terminar esta guerra", dijo Zelenski a "Special Report", de Fox News, después de reunirse con Trump al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Estados Unidos ha señalado a China e India como contribuyentes a la guerra entre Rusia y Ucrania debido a sus continuas compras de petróleo a Moscú. Fuentes dijeron a Reuters la semana pasada que Trump instó a los responsables de la Unión Europea a imponer aranceles del 100% a China como medida disuasoria para la compra de petróleo ruso. Pidió aranceles igualmente amplios a India.

La petición estadounidense, de ser atendida, supondría un cambio de estrategia para la UE, que ha preferido aislar a Rusia con sanciones en lugar de aranceles.

A pesar de la frustración estadounidense por la contribución de Nueva Delhi y Pekín al conflicto a través de las compras de energía, Zelenski afirmó el martes que cree que India está "mayoritariamente" con Ucrania.

Reconociendo la preocupación por los suministros energéticos rusos, dijo que creía que Trump y los aliados europeos trabajarían para garantizar una relación más estrecha y fuerte con India.

"Creo que tenemos que hacer todo lo posible para no alejar a los indios y que cambien su actitud hacia el sector energético ruso", dijo Zelenski. "Con China es más difícil porque (...), hoy por hoy, no les interesa no apoyar a Rusia".

Un portavoz de la embajada china negó el martes que Pekín fuera parte en el conflicto en curso, y afirmó que China no había "aprovechado la situación para obtener beneficios".

"Desde el primer día de la crisis, China ha mantenido una postura objetiva y justa, y ha estado promoviendo la paz y las conversaciones", dijo el portavoz Liu Pengyu en un comunicado. "Pedimos a todas las partes implicadas que se adhieran a los tres principios —no ampliar el campo de batalla, no intensificar los combates y no avivar las llamas— para desescalar la situación y crear las condiciones para un acuerdo político".

La embajada india en Washington no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Trump se ha sentido frustrado por su incapacidad para convencer a Rusia y Ucrania de que pongan fin a su guerra, más de tres años después de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania.

Esa frustración con el presidente ruso, Vladimir Putin, quedó clara el martes cuando Trump dijo que creía que Kiev, con apoyo europeo, podría recuperar todo su territorio de manos de Moscú.

"Rusia lleva luchando sin rumbo tres años y medio en una guerra que una Potencia Militar Real debería haber tardado en ganar menos de una semana. Esto no distingue a Rusia", dijo Trump en la red social Truth Social, y añadió que Putin y Rusia estaban en "grandes problemas económicos".

Zelenski calificó los comentarios de sorprendentes y dijo que era una señal positiva del apoyo estadounidense hasta el final del conflicto.

Con información de Reuters