Un tribunal polaco se opone a enviar a Alemania al sospechoso ucraniano del Nord Stream

FOTO DE ARCHIVO. Fuga de gas en Nord Stream 2 vista desde el interceptor danés F-16 en Bornholm, Dinamarca

7 oct (Reuters) -Un tribunal polaco se pronunció el viernes en contra de la entrega de un sospechoso ucraniano buscado por Alemania en relación con las explosiones del gasoducto Nord Stream en 2022, una decisión que complacerá al Gobierno de Varsovia, que se había opuesto a su traslado.

Aunque Varsovia había dicho que la decisión sobre si Volodímir Z. debía ser transferido a Alemania correspondía únicamente a los tribunales, el primer ministro, Donald Tusk, dijo a principios de este mes que la entrega de Volodímir Z. no beneficiaba a Polonia.

Tusk dijo que el problema no era que los gasoductos submarinos, que van de Rusia a Alemania, explotaran en septiembre de 2022, sino que se construyeran.

Las explosiones cortaron en gran medida el suministro de gas ruso a Europa, lo que supuso una escalada del conflicto ucraniano y redujo el abastecimiento energético.

Según la fiscalía alemana, Volodímir Z. formaba parte de un grupo sospechoso de alquilar un velero y colocar explosivos en los gasoductos cerca de la isla danesa de Bornholm.

Se le acusa de conspiración para cometer un ataque con explosivos y de "sabotaje inconstitucional".

Su abogado polaco rechaza las acusaciones y afirma que Volodímir Z. no ha hecho nada malo. También ha cuestionado que un caso relativo a la destrucción de propiedades rusas por un ucraniano en un momento en que los países están en guerra sea un asunto penal.

