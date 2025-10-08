Tres muertos en un ataque ucraniano con misiles a la región rusa de Bélgorod, según gobernador

Consecuencias de los recientes bombardeos en la región de Bélgorod, Rusia

8 oct (Reuters) -Tres personas murieron y una resultó herida en un ataque ucraniano con misiles sobre la región rusa de Bélgorod, según informó el miércoles el gobernador regional, y aún podría haber personas atrapadas bajo los escombros.

Vicheslav Gladkov, el gobernador, dijo en un comunicado de Telegram que el ataque se llevó a cabo en un asentamiento llamado Maslova Pristan, que está cerca de la frontera con Ucrania.

Publicó una fotografía de un centro deportivo que, según dijo, había sido parcialmente destruido. La foto mostraba que el edificio había sufrido graves daños en las paredes y el tejado.

Gladkov dijo que los servicios de emergencia estaban trabajando en el lugar y que se estaban retirando los escombros y los restos.

Reuters no pudo verificar de forma independiente su comunicado y Ucrania no hizo comentarios de inmediato.

Con información de Reuters