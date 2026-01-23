La UE enviará generadores de emergencia a Ucrania mientras Francia planea coordinar ayuda

FOTO DE ARCHIVO. La gente se acerca a una tienda de campaña proporcionada por los servicios de emergencia para los residentes cuyos apartamentos se quedaron sin calefacción en una ola de frío, durante el ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania

‍La Unión Europea va a enviar generadores de emergencia en Ucrania, alegando que los bombardeos rusos han ‍dejado a un millón ⁠de personas sin electricidad ni calefacción, mientras que Francia tiene previsto hacer un llamamiento para recabar ayuda internacional para los ucranianos expuestos al frío extremo.

Los ingenieros eléctricos llevan semanas trabajando sin descanso en condiciones peligrosas desde que Rusia intensificó los ataques a la red ucraniana durante una ola de frío que ha alcanzado temperaturas de 20 grados centígrados bajo ‌cero.

La Comisión Europea enviará 447 generadores de ⁠emergencia por valor de 3,7 ⁠millones de euros (4,3 millones de dólares) para restablecer el suministro eléctrico a hospitales, refugios y servicios críticos afectados por los "implacables ‍ataques rusos", según informó el viernes en un comunicado.

Añadió que los generadores se movilizarán ⁠desde las reservas estratégicas alojadas en ‌Polonia y se distribuirán en cooperación con la Cruz Roja ucraniana a las comunidades más afectadas.

"Los continuos ataques de Rusia a las infraestructuras energéticas de Ucrania (...) están diseñados para quebrar el espíritu ucraniano", dijo en ‌el comunicado ‌la jefa europea de crisis, Hadja Lahbib.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha declarado la emergencia energética después de que los ataques invernales dejaran fuera de servicio instalaciones de generación y distribución de ​energía.

"No dejaremos que Rusia congele Ucrania. Llevamos luz y calor allí donde Rusia envía oscuridad", declaró la portavoz de la Comisión, Eva Hrncirova, en una rueda de prensa diaria.

FRANCIA HABLARÁ CON SOCIOS INTERNACIONALES

A primera hora del viernes, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo a la televisión ‍BFM que Francia mantendría una llamada con los países del G7, así como con los Estados nórdicos y bálticos, a lo largo del día para coordinar el apoyo a la red energética ucraniana.

"Sigue bombardeando ciudades e infraestructuras energéticas ucranianas. ​Seguiremos apoyando a Ucrania", dijo Barrot, refiriéndose al presidente ruso Vladimir Putin.

Dijo que Francia suministraría a Ucrania el equivalente a 13 ​megavatios extra de electricidad y unos 100 generadores para sustituir las infraestructuras destruidas. Otros países también prometerían ⁠ayuda durante la reunión virtual, dijo.

(1 dólar = 0,8524 euros)

Con información de Reuters