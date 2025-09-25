Expertos chinos en drones trabajaron con una empresa de armas rusa sancionada, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO. Un dron ruso durante un ataque de drones rusos, que las autoridades locales consideran vehículos aéreos no tripulados (UAV) Shahed-136 de fabricación iraní, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania

Expertos chinos en drones han viajado a Rusia para realizar trabajos de desarrollo técnico de drones militares en un fabricante de armas estatal que está sometido a sanciones occidentales, según dos responsables de seguridad europeos y documentos a los que tuvo acceso Reuters.

Los expertos chinos han visitado al fabricante de armas IEMZ Kupol en más de seis de ocasiones desde el segundo trimestre del año pasado. Durante ese tiempo, Kupol también recibió envíos de aviones no tripulados de ataque y vigilancia de fabricación china a través de un intermediario ruso, según los documentos y dos responsables.

En septiembre del año pasado, Reuters documentó que Kupol había desarrollado un nuevo dron, el Garpiya-3, en China con la ayuda de especialistas locales. Ahora, la agencia de noticias es la primera en informar de detalles concretos de la amplia participación de expertos chinos en pruebas y trabajos tecnológicos sobre drones de uso militar dentro de Rusia.

Los responsables, que pidieron que ni ellos ni su organización fueran identificados debido a lo delicado de la información, dijeron que la colaboración indicaba una relación cada vez más profunda entre Kupol y las empresas chinas en el desarrollo de aviones no tripulados, que han demostrado ser de importancia crítica para la guerra de Rusia en Ucrania.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo desconocer la colaboración.

"China siempre ha mantenido una posición objetiva y justa en la cuestión de la crisis de Ucrania, sin proporcionar nunca armas letales a ninguna de las partes en el conflicto y controlando estrictamente los productos de doble uso, incluidas las exportaciones de aviones no tripulados", dijo el ministerio en un comunicado.

El Kremlin, el Ministerio de Defensa ruso e IEMZ Kupol no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los documentos, incluidas facturas comerciales y extractos bancarios, mostraban que Kupol recibió el año pasado más de una docena de drones de ataque de un solo uso producidos por Sichuan AEE, un fabricante chino de drones.

Los aviones no tripulados fueron suministrados por la empresa rusa de adquisiciones de defensa TSK Vektor, que está sometida a sanciones de Estados Unidos y la UE, según los responsables y los documentos. TSK Vektor y Sichuan AEE no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Washington y Bruselas han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por las empresas chinas que suministran a los fabricantes de armas rusos y han impuesto sanciones a algunas de ellas.

Reuters informó en julio de que Kupol estaba produciendo miles de drones de ataque unidireccionales Garpiya utilizando piezas chinas, incluidos motores. Los Garpiya —que siguen el modelo del avión no tripulado iraní Shahed— pueden volar cientos de kilómetros hasta objetivos preprogramados antes de caer en picado y explotar al impactar. Kiev ha declarado que en Ucrania se utilizan unos 500 al mes.

Los dos responsables europeos dijeron que los envíos de pequeñas cantidades de drones de ataque chinos y la presencia de expertos chinos podrían indicar el interés de Kupol en ampliar la producción a nuevos modelos de aviones no tripulados.

Reuters no pudo confirmar de forma independiente el motivo de los envíos de drones, ni la naturaleza exacta del trabajo realizado por los expertos chinos.

Samuel Bendett, miembro adjunto del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, un grupo de expertos con sede en Washington, dijo que China se había convertido en una parte vital de la cadena de suministro militar de Rusia.

"Los componentes chinos tienen un papel, una influencia y un impacto enormes en los sistemas militares rusos (...), especialmente en los drones", afirmó Bendett.

(1 dólar = 7,1086 yuanes chinos renminbi)

(Edición de Daniel Flynn)