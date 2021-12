Las 10 criptomonedas más extrañas del mundo: de Dogecoin a Maradólar

Existen más de 1500 monedas digitales diferentes. Repasamos las 10 criptomonedas más raras del mundo.

La evolución de las tecnologías digitales se ha destacado en la última década por impulsar avances y cambios a una velocidad jamás vista en ninguna otra área conocida. En los últimos años se ha llegado a hablar incluso de una posible futura moneda global, exclusivamente digital, que cambiaría la forma en la que se desempeña el mercado actual para siempre. Hasta ahora no sabemos si esta predicción se volverá realidad aunque, lo que sí sabemos con certeza, es que las criptomonedas están aquí para quedarse.

Muchos economistas han minimizado y bromeado sobre el poder de las monedas digitales, otros incluso las han clasificado como un instrumento para cometer fraudes que serían imposibles de remendar. De todas maneras, las criptomonedas, sobre todo la más reconocida que es Bitcoin, han probado una y otra vez que son robustas y confiables en cuanto al tema de la seguridad.

Qué son las criptomonedas

Las criptomonedas, monedas digitales, o divisas digitales, representan una cantidad determinada y variable de dinero de forma sólo electrónica. Esta moneda no es impresa por un banco o una nación, sino que existe una cantidad específica en circulación que determinará su valor. Es decir, mientras más circule una criptomoneda, más accesible será su compra y, en caso contrario, más cara será adquirirla. Anteriormente nombramos a Bitcoin: esta podrá ser la más famosa, pero hay cientos más de monedas digitales que valen muchísimo más.

Para qué sirven las criptomonedas

Además, la cuestión del valor y la seguridad de estas nuevas divisas no son los únicos aspectos positivos a tener en cuenta. Las criptomonedas sirven para hacer transferencias que son instantáneas, que no poseen ningún tipo de intermediario y que no cobran impuesto alguno. Es necesario aclarar todavía no esta reguilado su uso para adquirir bienes o servicios, sino para su compraventa exclusiva.

Negociar con criptomonedas puede ser una experiencia bastante riesgosa y/o muy satisfactoria. La volatilidad de las divisas digitales exige que sus dueños o futuros dueños sepan con cuidado cuándo vender o comprar. Aún así, cada día oímos más sobre estas monedas digitales y cada vez de más gente.

¿Qué se necesita para hacer transacciones con criptomonedas? Muy sencillo: sólo conexión a Internet, un ordenador o teléfono celular con su aplicación determinada y, finalmente, dinero para comenzar a invertir. En Argentina es común oír hablar de diferentes plataformas, donde muchos compran y venden monedas digitales mediante una app o página web. Con una accesibilidad tan marcada en todo el mundo y con más de 200 millones de usuarios activos, no es extraño que varios expertos las consideren como la divisa del futuro cercano.

En resumidas cuentas, invertir en criptomonedas depende de los gustos de cada uno, en los conocimientos económicos y, finalmente, en el azar. Debido al peso de “tener suerte” presente en el negocio de las criptomonedas lo mejor es hacer una investigación exhaustiva sobre la moneda que poseas o desees, calcular variaciones posibles, conocer su estabilidad o inestabilidad, entre otros puntos. Puede que un día desees vender las monedas digitales que tengas y que estas valgan menos que el día anterior. Asimismo podría ocurrir todo lo contrario y que pegues en el clavo.

Las criptomonedas más raras en el mercado

Mediante los medios de comunicación habituales oímos una y otra vez sobre la misma criptodivisa, como si esta fuera la única que existe. La cantidad de alternativas disponibles en el mercado electrónico son miles, y cada día hay más. De hecho, actualmente existen unas 1500 monedas digitales diferentes. Al hablar de alternativas, también incluimos a las que son verdaderamente raras. Aquí te dejamos con la descripción de diez de ellas escogidas cuidadosamente. ¡Disfruta de las infinitas variedades que ofrece el mercado!

Dogecoin: tan sólo ve a Google Imágenes y busca “Doge”, en un instante reconocerás al mundialmente famoso meme del perrito Shiba Inu. Sí, una moneda digital sobre un meme. ¡Qué manera de empezar! Nacida en 2013 como una derivación de otra criptomoneda, Litecoin, hoy posee millones de unidades online. En la actualidad no posee tanto impacto como en su comienzo, pero sigue siendo utilizada para hacer contribuciones a creadores de contenidos. Potcoin: el desarrollo de esta criptodivisa se dio para agilizar las transacciones entre los consumidores y vendedores de la planta cannabis. Si tenés alguna intención de hacerte con ella (sin prejuicio desde nuestra parte), te avisamos que vas a necesitar muchas, muchísimas de estas criptomonedas, dado que apenas valen 0,1 dólares. ¿Es legal o ilegal? Quién sabe. Tal vez en ciertos lugares sea legal, nosotros sólo sabemos que existe. SexCoin: hablamos oficialmente sobre la primera moneda digital dedicada de forma exclusiva al contenido de entretenimiento para adultos en la web. Al igual que Dogecoin, Sexcoin también hizo su aparición en el año 2013. Es una criptodivisa que podríamos categorizar como “chistosa” o “anecdótica” y no mucho más, considerando que actualmente vale menos que un centavo de dólar. Unobtainium: adentrémonos ahora al terreno de lo bizarro. ¿Te acordás que el valor de una criptomoneda sube mientras menos haya disponibles en el mercado? Bueno, la divisa digital UNO solo posee 250 mil monedas digitales disponibles… Disponibles para adquirirlas, ¡a lo largo de 300 años! De hecho, el nombre de esta moneda es un juego de palabras en inglés, la terminación “ium” en este idioma se utiliza para nombrar metales, y la primera parte del nombre refiere a “unobtainable” que quiere decir “no obtenible”. Creativos estos desarrolladores, ¿no? Putincoin: un verdadero patriota ruso no puede evitar hacerse con un par de PUTs, desarrollados en honor a uno de los líderes indiscutibles del mundo: Vladimir Putin. Para que gastes tu plata solo para hacer enojar a familiares y amigos, o a ese conocido que tenés en Facebook que sabés que tira más para el lado de Donald Trump. No te preocupes, vas a poder hacer el chiste sin problemas dado que, al igual que SexCoin, no vale casi nada. ¡Pobre líder! Whoppercoin: esta criptodivisa disponible solo en Rusia es utilizada para comprar sólo y exclusivamente hamburguesas Whopper en Burger King… Honestamente no sabemos qué más decir al respecto. Mooncoin: una criptomoneda tributo dedicada a nuestro querido satélite natural: la luna. La cantidad disponible en el mercado es el aproximado de la distancia entre ella y nuestro planeta. Otra vez, desarrolladores ingeniosos presentes. Dentacoin: una criptodivisa dedicada a la transacción entre pacientes y dentistas con el fin de proveer mejores cuidados y recursos relacionados a la salud dental. Sí, también podemos ponernos serios al elegir criptomonedas “raras”. Nyancoin: para los surfeadores experimentados de la Internet, la criptomoneda Nyancoin lleva el logo del distinguido gatito dentro de un pastel volando por el espacio exterior dejando una estela de arcoiris, llamado Nyan. No vale nada, ni sirve a un propósito mayor, pero es definitivamente tierna. Maradólar: ¡la criptomoneda oficial del 10, Diego Armando Maradona! OK, ya sabemos que fue cancelada debido a supuestas estafas, desarrolladores que desaparecieron y otros vergonzosos eventos. ¡Aunque nadie puede negar que sería una idea espectacular!

¿Ya sabes por cuál moneda vas a empezar? Haciendo un lado los chistes, recordá siempre estar al tanto y actualizado sobre el valor y movimiento de las criptodivisas.