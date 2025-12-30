FOTO DE ARCHIVO: Una grabación de CCTV muestra a Naveed Akram y a su padre, Sajid Akram, ambos sospechosos del ataque a tiros durante una celebración judía de Jánuca en Bondi Beach mientras salían de 103 Brighton Avenue, Campsie, Australia

Los dos hombres armados que presuntamente abrieron fuego en una celebración judía en ‍la playa Bondi de ⁠Sídney, Australia, a principios de este mes actuaron solos y no había "ninguna prueba" de que formaran parte de una célula miliciana, dijo la policía el martes.

Naveed Akram y su padre, Sajid Akram, fueron los presuntos autores de la matanza de 15 personas en un acto de Jánuca el 14 de diciembre, el ‌peor tiroteo masivo en Australia en casi ⁠tres décadas, que conmocionó al ⁠país y dio lugar a reformas inmediatas de las ya estrictas leyes sobre armas de fuego.

La policía había ‍afirmado anteriormente que los hombres se inspiraron en el Estado Islámico, y en ⁠su coche se encontraron ‌banderas caseras del grupo miliciano después del ataque, así como un anterior viaje de un mes de duración a una isla filipina plagada de militancia, uno de los principales focos de la ‌investigación.

Pero el ‌martes, la comisaria de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett, afirmó que no había indicios de que los hombres hubieran recibido formación formal en el viaje de noviembre a ​Mindanao, Filipinas.

"No hay pruebas que indiquen que estos presuntos delincuentes formaran parte de una célula terrorista más amplia, o que fueran dirigidos por otros para llevar a cabo un atentado", dijo Barrett en una rueda de prensa.

Añadió que se trataba de una evaluación inicial ‍y que las autoridades australianas y filipinas seguían investigando.

"No estoy insinuando que estuvieran allí por turismo", dijo, refiriéndose al viaje a Filipinas.

Sajid Akram murió por disparos de la policía durante el ataque, mientras que su ​hijo Naveed, que también fue abatido por la policía, fue acusado de 59 delitos tras despertar de un ​coma de varios días a principios de este mes. Naveed Akram se enfrenta a cargos que ⁠van desde 15 asesinatos a delitos de terrorismo y explosivos.

Con información de Reuters