Kazajistán insta a EEUU y Europa a contribuir a seguridad del transporte de crudo tras ataques

FOTO DE ARCHIVO: Petroleros esperan en un fondeadero en el Mar Negro frente a Kilyos, cerca de Estambul

‍Kazajistán instó el miércoles a Estados Unidos y a Europa a que ayuden a garantizar el ‍transporte de petróleo tras ⁠los ataques con drones contra petroleros que se dirigían a una terminal del Mar Negro en la costa rusa que gestiona el 1% del suministro mundial.

El martes, aviones no identificados atacaron al menos dos petroleros en el Mar Negro, entre ellos uno fletado por la petrolera estadounidense Chevron, mientras navegaban hacia una terminal en la ‌costa rusa para cargar petróleo procedente de Kazajistán.

El ⁠ministerio de Asuntos Exteriores kazajo ⁠afirmó en un comunicado que tres petroleros fueron atacados cuando se dirigían a la terminal marítima del Consorcio ‍del Oleoducto del Caspio (CPC) en el Mar Negro.

El 29 de noviembre, los drones también ⁠atacaron los equipos de exportación ‌del CPC, lo que provocó una caída de las exportaciones de petróleo a través de la salida.

"La frecuencia cada vez mayor de este tipo de incidentes pone de manifiesto los riesgos crecientes para el ‌funcionamiento de ‌las infraestructuras energéticas internacionales", declaró el ministerio en un comunicado.

"Por lo tanto, pedimos a nuestros socios que cooperen estrechamente para desarrollar medidas conjuntas destinadas a prevenir incidentes similares en el futuro", ​añadió.

El ministerio de Defensa ruso dijo el miércoles que el petrolero Matilda, que navega bajo bandera maltesa, fue alcanzado por dos aviones no tripulados de ataque ucranianos a una distancia de unos 100 kilómetros de la ciudad de Anapa, en la región rusa de Krasnodar.

Ucrania no hizo comentarios ‍sobre el incidente.

Entre los accionistas del oleoducto de 1.500 km de CPC se encuentran la petrolera estatal kazaja KazMunayGas, la rusa Lukoil y unidades de los gigantes petroleros estadounidenses Chevron y ExxonMobil.

Las terminales rusas del Mar Negro ​gestionan más del 2% del crudo mundial. Sus aguas, compartidas por Bulgaria, Georgia, Rumanía y Turquía, además de Rusia y ​Ucrania, también son cruciales para el transporte de cereales.

Sólo el CPC representa alrededor del 80% de ⁠las exportaciones de petróleo de Kazajistán.

Con información de Reuters