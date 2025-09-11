Kim Jong-un consolida a su hija como sucesora, según la agencia surcoreana de inteligencia

FOTO DE ARCHIVO: El líder norcoreano Kim Jong-un y su hija Kim Ju-ae asisten a una ceremonia para celebrar la finalización de la zona turística costera de Wonsan Kalma, en Wonsan, en Corea del Norte

El líder norcoreano Kim Jong-un parece haber consolidado el estatus de su hija Kim Ju-ae como su probable sucesora después de que ella lo acompañara en una visita a China, dijeron el jueves legisladores surcoreanos, basándose en la información de la agencia de espionaje del país.

Ju-ae permaneció en la embajada de Corea del Norte y evitó la atención pública durante la visita a Pekín, pero el mero hecho de estar en el viaje al extranjero con su padre fue "suficiente para construir el relato" como probable sucesora del régimen, dijo Lee Seong-kweun, legislador de la comisión parlamentaria de inteligencia de Corea del Sur.

"Se sugirió que el estatus de Kim Ju-ae como probable sucesora se consolidó mostrándola ocasionalmente, permitiéndole acumular experiencia en el extranjero pero sin aparecer en actos públicos", dijo Park Sun-won, otro legislador de la comisión.

Además, se vio a responsables norcoreanos borrando rastros para no exponer información biológica de Kim y su hija durante el viaje a China. Esto incluyó el uso de un avión especial para transportar la basura y la estancia de ambos en la embajada norcoreana, según informó la agencia de espionaje de Corea del Sur a los legisladores.

A principios de este mes, Kim realizó un viaje sin precedentes a Pekín para asistir a una reunión multilateral a gran escala y presenció un desfile militar junto con el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin.

Kim también mantuvo reuniones bilaterales con Xi y Putin al margen de la reunión, en un intento de dar la imagen de que Corea del Norte ya no era un país aislado y que estaba tratando de restablecer las relaciones con China, dijeron los diputados surcoreanos.

La agencia de inteligencia surcoreana creía que los lazos económicos entre Pekín y Pionyang se ampliarían inevitablemente tras la reunión entre Xi y Kim, muy probablemente a través del comercio no oficial, según los parlamentarios.

Con información de Reuters