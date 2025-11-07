Brasil investiga amenaza a la red eléctrica de ciudad anfitriona de la COP30 tras redada en Río

Cumbre sobre el clima previa a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), en Belén

nov (Reuters) -Las autoridades brasileñas están investigando una supuesta amenaza contra una subestación eléctrica en la ciudad que acoge una cumbre de Naciones Unidas sobre el clima, con posibles lazos con la banda que fue objeto de una letal redada policial la semana pasada, según mostró un documento visto por Reuters.

Brasil acoge a los líderes mundiales en una cumbre previa a las conversaciones sobre el clima de la COP30 en la ciudad amazónica de Belem, una semana después de que la policía de Río atacó a la banda Comando Vermelho en una operación en la que murieron 121 personas y que despertó la preocupación de los expertos de la ONU.

El 30 de octubre, dos días después de la redada, el Ministerio de Minas y Energía recibió una notificación de Verene Energia, la empresa que gestiona la subestación de energía de Belem-Marituba, sobre una amenaza realizada por alguien que se identificó como miembro del Comando Vermelho, según una carta enviada al Ministerio de Justicia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El individuo exigió la suspensión inmediata de los trabajos en la subestación de Marituba y la interrupción diaria de todas las operaciones a partir de las 15.00 hora local, según el documento.

"Este incidente demuestra un riesgo inminente y activo no sólo para la seguridad del personal y los bienes, sino también para la continuidad de un servicio público esencial, agravado aún más por la proximidad de la COP30", dijo Verene Energia al Ministerio de Minas y Energía.

La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Comando Vermelho, fundado hace cinco décadas en Río, se ha expandido desde entonces a otros estados, incluida la región amazónica, en busca de nuevas rutas de tráfico de drogas y armas. Según la policía, en la mortífera redada de la semana pasada en Río participaron líderes de bandas de otros estados.

El Ministerio de Justicia dijo que "comenzó de inmediato una investigación" y remitió el asunto a las autoridades competentes tras conocer la amenaza. La policía federal inició el martes una investigación para esclarecer si se trata de un hecho aislado o de un vínculo con una organización delictiva, señaló en un comunicado, añadiendo que se mantienen las medidas de seguridad.

(Escrito por Isabel Teles; editado en español por Carlos Serrano)