Secretario del Tesoro de EEUU hizo contratos hipotecarios contradictorios, informa Bloomberg

FOTO DE ARCHIVO: El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla con la prensa, el día de las conversaciones entre Estados Unidos y China sobre asuntos comerciales, económicos y de seguridad nacional, en Madrid

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró en el pasado dos casas diferentes al mismo tiempo como su "residencia principal", informó Bloomberg News, similar al caso que el presidente Donald Trump ha calificado de fraude hipotecario en su intento de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook.

El informe de Bloomberg, publicado el miércoles, cita las hipotecas de Bessent con el prestamista Bank of America y su promesa en 2007 de ocupar principalmente viviendas en Nueva York y Massachusetts.

Expertos en hipotecas dijeron a Bloomberg que no había indicios de irregularidades ni pruebas de fraude en las declaraciones de préstamos hipotecarios de Bessent y afirmaron que el asunto pone de relieve las incongruencias que se encuentran en esos documentos.

Bank of America no se basó en las promesas de Bessent y nunca esperó que ocupara ambas casas como residencia principal, informó Bloomberg, citando los documentos de la hipoteca.

Los representantes de Bessent no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El presidente republicano, que nombró a Bessent para el puesto del Tesoro, y miembros de su Gobierno han acusado a Cook, nombrada por el expresidente demócrata Joe Biden, de cometer fraude hipotecario antes de asumir el cargo, una afirmación que Cook niega.

El Congreso incluyó disposiciones en la ley de 1913 que creó la Reserva Federal para proteger al banco central de interferencias políticas.

Según esa ley, los gobernadores de la Fed sólo pueden ser destituidos por un presidente "por causa justificada", aunque la ley no define el término ni establece procedimientos para la destitución. Ningún presidente ha destituido nunca a un gobernador de la Fed, y la ley nunca ha sido puesta a prueba en los tribunales.

Trump ha intentado destituirla por causa justificada, alegando el supuesto fraude. El lunes, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos se negó a permitir que Trump la destituya. La Casa Blanca ha dicho que apelará la decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Un presupuesto de préstamo para una casa de Atlanta comprada por Cook mostró que ella había declarado la propiedad como una "casa de vacaciones", según un documento revisado por Reuters. La autoridad tributaria de Ann Arbor, Michigan, también dijo que Cook no había incumplido las normas sobre exenciones fiscales en una casa de allí que había sido declarada su residencia principal.

En su informe del miércoles, Bloomberg señaló promesas similares pero no idénticas hechas por un abogado en nombre de Bessent el 20 de septiembre de 2007, acordando hacer de una casa en Bedford Hills, Nueva York, su "residencia principal" durante el próximo año, así como otra casa en Provincetown, Massachusetts.

"Hay gente que piensa que el presidente Trump está presionando indebidamente a la Fed. Y hay personas como el presidente Trump y yo mismo que pensamos que si un funcionario de la Fed cometió fraude hipotecario, que esto debería ser examinado, y que no deberían estar sirviendo como uno de los principales reguladores financieros de la nación", dijo Bessent a Fox Business Network en una entrevista el 27 de agosto.

Con información de Reuters