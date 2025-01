Los rebeldes del Congo alcanzan el centro de una ciudad oriental en una escalada del conflicto

Civiles desplazados de los campos de Munigi y Kibati, llevan sus pertenencias mientras huyen tras los combates entre los rebeldes del M23 y las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, en Goma, República Democrática del Congo

Los rebeldes apoyados por Ruanda avanzaban el lunes hacia el centro de la ciudad más grande del este del Congo, según testigos, en la última escalada de décadas de conflicto en una región que ya sufre una de las peores crisis humanitarias del mundo.

La alianza rebelde, encabezada por la milicia M23, de etnia tutsi, dijo que había capturado toda la ciudad lacustre, pero no se pudo confirmar de forma independiente.

Se oyeron disparos cerca del aeropuerto, el centro de la ciudad y la frontera con Ruanda, y dos residentes informaron de enfrentamientos entre milicias alineadas con el Gobierno y combatientes del M23.

"Hay confusión en la ciudad. Aquí, cerca del aeropuerto, vemos soldados. Todavía no he visto al M23", dijo un residente a Reuters por teléfono, pidiendo que no se revelara su nombre.

"También hay algunos casos de saqueo de tiendas".

Las tierras fronterizas del este de la República Democrática del Congo son un polvorín de feudos de rebeldes y milicias derivadas de las dos guerras regionales posteriores al genocidio de Ruanda de 1994, cuando extremistas hutus asesinaron a cerca de un millón de tutsis y hutus moderados.

El M23, el último de una larga serie de movimientos rebeldes dirigidos por tutsis y respaldados por Ruanda, capturó Goma en 2012, pero se retiró días después tras un acuerdo negociado por las naciones vecinas.

El Congo cuenta con más de 100 grupos armados, principalmente en el este de esta nación centroafricana de 100 millones de habitantes que tiene aproximadamente el tamaño de Europa Occidental y cuenta con abundantes suministros minerales en el punto de mira de empresas chinas y occidentales.

Corneille Nangaa, líder de la Alianza del Río Congo, que incluye al M23, dijo a Reuters el lunes que sus fuerzas controlaban Goma y que los soldados del ejército estaban abandonando las armas.

"Han empezado a rendirse, pero lleva tiempo", dijo. "Es normal que (los residentes) sigan viendo soldados".

Sin embargo, Tryphon Kin-Kiey Mulumba, presidente de la Autoridad de Transporte Aéreo, dijo que el ejército seguía teniendo el aeropuerto en su poder.

Los militares uruguayos dijeron que 100 soldados congoleños les habían entregado armas en la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el Congo (MONUSCO), como habían solicitado los rebeldes.

No hubo comentarios inmediatos del gobierno ni de los militares congoleños.

El personal de la ONU y sus familias fueron evacuados a Ruanda el lunes por la mañana, donde 10 autobuses esperaban para recogerlos.

Veintiséis soldados congoleños y un agente de policía habían cruzado la frontera y se habían rendido, según informaron soldados ruandeses a Reuters.

Miles de residentes de la ciudad fronteriza ruandesa de Gisenyi huyeron hacia la capital, Kigali, mientras el sonido de las explosiones de Goma se hacía más fuerte, dijo un reportero de Reuters.

La ofensiva rebelde desde principios de año ha obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares, además de los 3 millones de desplazados en el este del Congo en 2024, según la ONU.

El Consejo de Seguridad de la ONU mantuvo conversaciones sobre la crisis el domingo, en las que Estados Unidos, Francia y Reino Unido condenaron lo que calificaron de respaldo de Ruanda al avance rebelde.

"Los combates cerca de la frontera ruandesa siguen representando una seria amenaza para la seguridad y la integridad territorial de Ruanda, y requieren una postura defensiva sostenida por parte de Ruanda", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores ruandés.

(Redacción de David Lewis y Aaron Ross; edición de Saad Sayeed y Andrew Cawthorne; edición en español de María Bayarri Cárdenas)