La Rioja y la India se unieron en un acuerdo millonario que promete más de 400 puestos de trabajo en la provincia

Este martes, el ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, Federico Bazán, dialogó con El Destape 1070 respecto a la millonaria inversión en dólares que un grupo inversor de la India realizará en la provincia. Este importante negocio potenciará la producción avícola con fines de exportación y fue confirmada el día viernes, luego de que los representantes de la empresa india SRAM & MRAM visitaran las instalaciones de la firma Granjas Riojanas.

El lunes pasado, los representantes del grupo inversor se habían reunido con el gobernador Ricardo Quintela para comenzar a poner en marcha el plan de expansión de la actividad avícola de engorde de La Rioja, y desarrollar el mercado exportador. "El viernes nos preguntaron si podíamos tener una reunión con la empresa local, con las autoridades del fondo y con la Provincia para confirmarnos lo que habían anticipado en la reunión con el gobernador, pero ya a nivel papeles y firmando: una inversión de 100 millones de dólares", detalló Bazán.

Según explicó el ministro, esta importante financiación multiplicará por siete la actual producción que tiene la empresa avícola Granjas Riojanas. "La inversión de 100 millones de dólares se va a ejecutar al cabo de los próximos dos años. Esto generará más de 400 puestos de trabajo directos nuevos, y pondrá a la provincia en un volumen de producción que la ubicará dentro de las tres o cuatro provincias más importantes del país en producción avícola", explicó el funcionario.

Por otra parte, Bazán recordó que la provincia decidió no adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero cuenta con otras herramientas para obtener financiamiento y fortalecer su economía. "La provincia tiene algunos regímenes que tienen que ver con la promoción de inversiones, tanto para la industria como para la agroindustria. En estos casos, la provincia facilita en todo lo que pueda: tierra, por ejemplo, necesaria para la producción; o asesoramiento en cuanto a energías renovables, que es otra de las cosas que quieren implementar las granjas avícolas", sostuvo el ministro.

A continuación, el funcionario precisó cuáles son los principales motivos por los que la empresa india decidió invertir en La Rioja. "En primer lugar, por la posibilidad de que esta producción pueda comercializarse al Pacífico vía Chile, es decir, no pasando por Buenos Aires, lo cual apoya un proyecto muy importante que tienen las provincias del norte, que es el Corredor Bioceánico. Hoy el Gobierno nacional ni lo está mirando, pero entendemos que es una de las salidas para el norte del país", manifestó Bazán. Por otro lado, el ministro también destacó que La Rioja ofrece la posibilidad de acceder a buenos costos de grano. "Fundamentalmente, de grano que se produce al norte del país, en Catamarca, Tucumán y Salta, es decir, no en el centro. Es más barato conseguirlo acá que en el puerto de Rosario, porque tiene más flete hasta ahí", explicó el funcionario.

Posteriormente, al ser consultado por cómo se encuentra el empleo en la provincia, Bazán expresó: "Estamos muy preocupados. Tenemos una caída muy fuerte, que también se está dando a nivel nacional, en los sectores de la construcción, la obra pública y la obra privada. Esto no mejora, hubo algunos anuncios, algunas reactivaciones, algunos convenios que se firmaron, pero la verdad es que no se ha reactivado nada".

Para finalizar, el ministro se mostró especialmente preocupado por las consecuencias que traerá la apertura de importaciones en el sector industrial. "En el Parque Industrial que tenemos en la provincia (donde, por ejemplo, tenemos producción textil y de calzado), hemos tenido más de 600 despidos desde diciembre hasta la fecha; y hay mucha incertidumbre sobre qué va a ocurrir, a medida que pase el tiempo, con los efectos de la importación. Vemos que las medidas y las declaraciones públicas tienen que ver con que se va a poder importar de todo y que el trabajo nacional no importa; cuando vemos en otros países desarrollados, que tienen ciertas políticas industriales, que lo que hacen es proteger su trabajo local", ejemplificó Bazán, y concluyó: "No es algo nuevo, nosotros acá ya lo hemos vivido en otra ocasión: la apertura indiscriminada de importaciones, poco inteligente, nos pega directo en los puestos de trabajo".

Una provincia que le dice no al RIGI

A mediados de año, en medio del debate por la Ley Bases, el gobernador Ricardo Quintela criticó duramente al RIGI, que propone atraer inversiones extranjeras ofreciendo extraordinarios beneficios jurídicos, fiscales, aduaneros y cambiarios, planteando serias amenazas a la soberanía nacional. "Es una entrega directamente de la patria y de todos los beneficios que le dan a los grandes sin aportar absolutamente nada para el país y a los nuestros les exigen todo, les retienen todo, les cobran el impuesto PAÍS para exportar, para importar. La verdad que es una locura", manifestó Quintela en mayo de este año.

En agosto, una vez que la Ley Bases fue sancionada por la Cámara de Diputados, tras tratar los cambios introducidos en el Senado, el primer mandatario riojano volvió a manifestar su enérgico repudio al RIGI y reafirmó la no adhesión de la provincia al mismo. "Es una política extractivista donde se llevan toda nuestra riqueza y no te dejan nada, apenas un 25% de ganancia. Nuestros empresarios, industriales y comerciantes tienen que pagar un sinnúmero de impuestos, pero quienes vienen de afuera se llevan toda la riqueza nuestra y no dejan nada. Ni siquiera tienen el compromiso de tomar trabajadores nuestros, de adquirir equipamiento en Argentina, o que el servicio lo brinden los argentinos", argumentó Quintela, y recalcó: "El mineral quedará para las futuras generaciones, pero de acá no van a sacar una piedra si es que no le conviene a La Rioja y al país".

El Gobierno nacional reglamentó el RIGI a fines de agosto pero, ante la falta de adhesiones, en octubre decidió modificar la reglamentación, estableciendo nuevas condiciones, plazos y requisitos para las empresas que quieran ingresar. Hasta el momento, entre las provincias que ya adhirieron al RIGI se encuentran Río Negro, Chubut, Mendoza, San Juan, Salta y Córdoba.