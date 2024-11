La Rioja expande su producción avícola a la India y recibe una inversión por más de 100 millones de dólares

Este viernes, un grupo inversor de la India confirmó que realizará una inversión de 100 millones de dólares en La Rioja. Se trata de la empresa india SRAM & MRAM que, luego de recorrer la provincia durante toda esta semana y de visitar las instalaciones de la firma Granjas Riojanas, decidió que hará una importante inversión en la provincia, que potenciará la producción avícola con fines de exportación.

El lunes pasado, los representantes de SRAM & MRAM se habían reunido con el gobernador Ricardo Quintela para poner en marcha el plan de expansión de la actividad avícola de engorde de La Rioja, y desarrollar el mercado exportador. Esta importante inversión se traducirá en un marcado crecimiento regional y en la creación de cientos de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.

La firma estatal Granjas Riojanas, involucrada en este proyecto, fue adquirida en 2018 por la empresa salteña La Florinda S.A., quien se comprometió a posicionar la marca no solo en la provincia sino, fundamentalmente, en el mercado nacional e internacional. Finalmente, gracias a esta expansión de la producción avícola, se podrá comenzar a exportar pollos a través del océano Pacífico, por la salida a Chile.

Tras la reunión del lunes entre Quintela y el grupo indio, desde el Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria provincial declararon: "Con la incursión de este grupo inversor, tenemos la posibilidad en el 2025 de una ampliación muy importante. Hablamos de producir más de siete veces la cantidad de pollo que hoy produce la empresa Granjas Riojanas, que era una empresa estatal y fue adquirida por capitales privados. Esto significa más de 350 nuevos puestos de trabajo directos, más todos los indirectos que esto conlleva".

Para finalizar, desde el Ministerio de Producción y Ambiente destacaron la tarea que viene realizando el Gobierno de La Rioja junto a Granjas Riojanas y los representantes de la empresa india para concretar esta inversión, que permitirá a la provincia crecer en materia de empleo y habilitará el ingreso de divisas provenientes de la exportación. Es importante destacar que esta millonaria inversión llega a la provincia aun cuando La Rioja no adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo cual no hace más que demostrar que hay otros caminos posibles para obtener financiamiento y fortalecer las economías provinciales.

Una provincia que le dice no al RIGI

A mediados de año, en medio del debate por la Ley Bases, el gobernador Ricardo Quintela criticó duramente al RIGI, que propone atraer inversiones extranjeras ofreciendo extraordinarios beneficios jurídicos, fiscales, aduaneros y cambiarios, planteando serias amenazas a la soberanía nacional. "Es una entrega directamente de la patria y de todos los beneficios que le dan a los grandes sin aportar absolutamente nada para el país y a los nuestros les exigen todo, les retienen todo, les cobran el impuesto PAÍS para exportar, para importar. La verdad que es una locura", manifestó Quintela en mayo de este año.

En agosto, una vez que la Ley Bases fue sancionada por la Cámara de Diputados, tras tratar los cambios introducidos en el Senado, el primer mandatario riojano volvió a manifestar su enérgico repudio al RIGI y reafirmó la no adhesión de la provincia al mismo. "Es una política extractivista donde se llevan toda nuestra riqueza y no te dejan nada, apenas un 25% de ganancia. Nuestros empresarios, industriales y comerciantes tienen que pagar un sinnúmero de impuestos, pero quienes vienen de afuera se llevan toda la riqueza nuestra y no dejan nada. Ni siquiera tienen el compromiso de tomar trabajadores nuestros, de adquirir equipamiento en Argentina, o que el servicio lo brinden los argentinos", argumentó Quintela, y recalcó: "El mineral quedará para las futuras generaciones, pero de acá no van a sacar una piedra si es que no le conviene a La Rioja y al país".

El Gobierno nacional reglamentó el RIGI a fines de agosto pero, ante la falta de adhesiones, en octubre decidió modificar la reglamentación, estableciendo nuevas condiciones, plazos y requisitos para las empresas que quieran ingresar. Hasta el momento, entre las provincias que ya adhirieron al RIGI se encuentran Río Negro, Chubut, Mendoza, San Juan, Salta y Córdoba.