La fiscalía italiana investiga dos hipótesis tras el siniestro del bus que dejó 21 muertos

(Agrega información)

La fiscalía de la República de Venecia investiga dos hipótesis luego de que 21 personas fallecieran y otras 15 resultaran heridas al precipitarse anoche un colectivo de turistas desde un puente de más de 10 metros de altura, informaron las autoridades locales.

Las autoridades abrieron un expediente, por ahora contra desconocidos, bajo la hipótesis de delito de homicidio vial múltiple y su atención se centrará en una posible enfermedad o problema físico del conductor del autobús, Alberto Rizzotto, sobre la cual se ordenará una autopsia, junto con el examen de su teléfono móvil, "y lo que pueda permitir dar certezas sobre lo sucedido", añadió el fiscal jefe, Bruno Cherchi.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En tanto, también investiga la caída del bus desde el paso elevado de Mestre, en Venecia, una maniobra arriesgada, con el acompañamiento de otro autobús y una baranda vieja incapaz de contener el vehículo que se precipitó.

Parece igualmente no excluyente un golpe o una maniobra para evitar otro medio que cortaba el camino, precisó ANSA.

En la tarde fue difundido un video tomado por cámaras de seguridad en donde se observa al autobús descender de la rampa del puente, luego se encuentra con otro bus que indica con la flecha que gire a la izquierda, "desaparece" de la vista pero luego se nota que gira a la derecha y se cae del borde de la carretera.

El fiscal descartó el contacto con otros vehículos: "No hay signos de frenada, ni contacto con otras máquinas. No se verificó algún incendio, no ocurrió una fuga de gas de las baterías de litio que provocaron el fuego y el humo".

En tanto, el ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, también descartó un problema con la baranda de seguridad y se inclinó por las baterías del micro que "se prenden fuego más velozmente que otras fuentes de alimentación".

En cuanto al estado del conductor, el director operativo de la empresa La Línea asegura que "llevaba tres horas y media conduciendo, no en forma continua", y que "ciertamente no estaba cansado: no había trabajado desde el día anterior", por lo que había disfrutado "de las horas de descanso establecidas".

Cherchi, precisó que fueron embargados la baranda, la zona de caída del bus y los restos de la máquina, con la caja negra que será examinada.

Tras el siniestro, el alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, aseguró que se vive una "escena apocalíptica" en aquella localidad, donde las banderas fueron izadas a media asta, mientras que la primera ministra italiana, la ultranacionalista Giorgia Meloni, expresó "sus profundas condolencias".

El balance hasta el momento es de 21 personas fallecidas -incluido un niño de un año y un adolescente- y al menos 15 heridas, cinco de ellas graves, según indicaron las autoridades locales.

El accidente se produjo ayer poco después de las 19.30 locales, cuando el vehículo se accidentó con 40 turistas italianos y extranjeros abordo, luego de visitar el centro histórico de Venecia, en momentos en que volvía a un camping ubicado fuera de la ciudad, precisó la agencia de noticias AFP.

"El bus volcó. El impacto fue terrible porque fue una caída de más de 10 metros, y se estrelló contra una vía férrea", explicó el jefe de los bomberos de Venecia, Mauro Luongo, a periodistas locales.

Según el cuerpo de bomberos que intervino, el autobús "se incendió" tras caer de un puente que cruza la vía de tren entre Mestre y Marghera, localidades que integran el municipio de Venecia, capital de la región de Véneto en el norte de Italia.

Los rescatistas tardaron varias horas en poder sacar a las víctimas y a los heridos del bus y los restos del vehículo recién pudieron ser retirados en la madrugada y el tráfico fue restablecido.

El jefe de los bomberos explicó que entre las dificultades que enfrentaron los rescatistas estuvo el hecho de que el bus fuera eléctrico -y no a metano, como se había informado primeramente-, por lo que las baterías se incendiaron con el impacto.

El gobernador regional, en tanto, indicó que la principal hipótesis es que el conductor tuvo un desvanecimiento, reportó AFP.

Las autoridades intentan identificar a las víctimas que no llevaban consigo sus papeles cruzando los datos con el registro del camping donde estaban alojadas y lograron identificar, entre las víctimas fatales, a un alemán, un croata y un francés.

El más grave accidente de este tipo en Italia ocurrió el 28 de julio de 2013, cuando un autobús que transportaba unas 50 personas originarias de la provincia de Nápoles, que regresaban de una excursión de tres días, cayó 30 metros desde un viaducto cerca de Avellino. En esa tragedia murieron 38 personas.

Con información de Télam